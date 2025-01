givve®

Schluss mit Belegchaos: Erste Prepaid-Karte für steuerfreie Essenszuschüsse

München

Moderne Payment-Lösung reduziert Verwaltungsaufwand

Bis zu 7,50 Euro täglich steuerfrei - ob Mittagessen im Büro, Home-Office oder unterwegs

Ab sofort können Arbeitgeber ihren Beschäftigten mit der neuen givve Card Essenszuschuss bis zu 7,50 Euro pro Arbeitstag steuerfrei zur Verfügung stellen - die erste Prepaid-Karte ihrer Art in Deutschland. Das vereinfacht nicht nur die Administration dieses Gehaltsextras durch automatisierte Prozesse erheblich - gemeinsame Mittagspausen fördern auch nachweislich Teamgeist, Motivation und Produktivität in Unternehmen.

Der internationale Vergleich zeigt das Potenzial: Während in Frankreich bereits über vier Millionen Arbeitnehmer:innen einen Essenszuschuss erhalten, liegt die Zahl in Deutschland bei nur etwa 500.000 Nutzer:innen *. Auch in anderen europäischen Ländern wie Italien, Spanien oder Belgien ist dieser Benefit bereits fest etabliert. "Essenszuschüsse sind weit mehr als nur eine finanzielle Leistung - sie sind auch ein wichtiges Instrument zur Stärkung von Teamgeist, Motivation und Arbeitskultur, erklärt Patrick Löffler, CEO und Co-Founder von Up givve. "Eine ausgewogene Ernährung und echte Pausen vom Arbeitsalltag sind wesentliche Faktoren für langfristige Mitarbeiterbindung und Leistungsfähigkeit - besonders in Zeiten hybrider Arbeitsmodelle", so Löffler weiter. Denn ein weiterer Vorteil der Prepaid Karte ist die flexible Nutzung - ob im Büro, im Home-Office oder unterwegs. Die Karte funktioniert bei Restaurantbesuchen genauso wie bei bestimmten Lieferdiensten oder teilnehmenden Supermärkten.

Der gesetzliche Essenszuschuss ermöglicht Arbeitgebern, das Mittagessen mit bis zu 7,50 Euro pro Arbeitstag zu bezuschussen. Bei Mahlzeiten im Wert von mindestens 11,90 Euro ist der Zuschuss dabei für den Arbeitgeber vollständig steuerfrei. Die Prepaid-Karte wird dafür monatlich mit dem jeweils individuell vereinbarten Zuschuss aufgeladen und funktioniert wie eine gewöhnliche Zahlungskarte. Ein besonderer Vorteil: Die Karte stellt automatisch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzen sicher und macht aufwändiges Belegmanagement überflüssig. Auch in Restaurants mit eingeschränkter Internetverbindung funktioniert die Kartenzahlung problemlos. Der Effekt: Der steuerfreie Zuschuss erhöht das Nettoeinkommen spürbar. Zugleich ist die Administration für Unternehmen deutlich einfacher als Papiergutscheine oder via Apps.

"Der Trend zu modernen Bezahllösungen im Bereich der Mitarbeitervergünstigungen ist ungebrochen", ergänzt Adrian von Nostitz, CMO und CSO von Up givve. Denn für Personalverantwortliche und die Geschäftsleitung bedeutet die Prepaid-Lösung vor allem eines: weniger Aufwand bei der Verwaltung von Mitarbeitervergünstigungen. "Die automatisierte Abrechnung spart Zeit und Ressourcen, während die transparente Kostenkontrolle für Planungssicherheit sorgt. Gleichzeitig stärken Unternehmen mit diesem zeitgemäßen Benefit ihre Position im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte," erläutert von Nostitz.

Die Lösung adressiert dabei mehrere aktuelle Herausforderungen im Personalmanagement:

Förderung der Unternehmenskultur:

Unterstützung gemeinsamer Mittagspausen stärkt den Teamzusammenhalt

Förderung einer gesunden Work-Life-Balance durch aktive Pausengestaltung

Gleiche Benefits für alle Mitarbeitenden, unabhängig vom Arbeitsort

Employer Branding dank Gestaltung der Karte im individuellen Firmendesign

Optimierte Administration:

Automatische monatliche Aufladung der Karten

Transparente Kostenkontrolle durch digitales Reporting

Vereinfachte Integration in bestehende Buchhaltungsprozesse

Datenschutzkonforme Lösung ohne Verarbeitung persönlicher Nutzungsdaten

Steuerkonformität wird durch technische Beschränkungen sichergestellt

Finanzielle Vorteile:

Maximale steuerliche Optimierung möglich

Kostenentstehung nur bei tatsächlicher Nutzung

Übertragbare Guthaben in Folgemonate

Flexibilität für moderne Arbeitswelten:

Nutzbar für Restaurantbesuche und bestimmte Lieferdienste

Einsetzbar im Home-Office für Lebensmitteleinkäufe (keine Vorratskäufe)

Ideal für hybride Arbeitsmodelle und digital nutzbar in Wallets (z. B. Google Pay)

Mitarbeiter:innen müssen nicht in Vorleistung gehen und haben volle Kostenkontrolle

Gesellschaftlicher Nutzen:

Stärkung der lokalen Wirtschaft, weil Guthaben vor Ort (z. B. Restaurants) ausgegeben werden

Fiskalischer Effekt, weil jeder Euro Nennwert Staatseinnahmen (z. B. Gütersteuer, Sozialbeiträge, Lohnsteuer, Einkommenssteuer) generiert

Wiederverwendbare und umweltfreundlich produzierte Karte spart Ressourcen (keine Papiergutscheine oder gedruckten Belege)

