Mit "TO BE HONEST" zieht ein neuer Business-Podcast exklusiv ins Ad Alliance-Portfolio ein

Ab sofort starten Swantje Allmers und Annahita Esmailzadeh ihren neuen Business-Podcast "TO BE HONEST". Die Unternehmerin und die Microsoft-Managerin sprechen aus unterschiedlichen Perspektiven über modernes Leadership, die neue Arbeitswelt, Chancengerechtigkeit sowie ihre persönlichen Erfahrungen, Learnings und Karriere-Tipps.

Der Business Real Talk "TO BE HONEST" kann sowohl als Host-Read als auch als Presenter-Read gebucht werden und wird exklusiv von der Ad Alliance vermarktet. Der Podcast ist außerdem Bestandteil des Business-Channels.

"Mit 'TO BE HONEST' erweitern wir unser Angebot für unsere weibliche Zielgruppe, die sich u.a. für Wirtschaft, Leadership, New Work und Chancengleichheit interessieren", sagt Frank Nolte, Director Product & Inventory Management Audio bei der Ad Alliance. "Die Resonanz im Markt nach genau diesen Themen ist enorm und wir freuen uns, mit Swantje Allmers und Annahita Esmailzadeh zwei authentische Hostinnen und erfolgreiche Influencerinnen an Bord zu haben, mit denen wir spannende Kampagnen umsetzen dürfen."

"Endlich geht es los. Wir haben uns monatelang zu diesem Podcast ausgetauscht und sind gespannt auf das Feedback der Hörerinnen und Hörer", sagen Swantje Allmers und Annahita Esmailzadeh. "Gleichzeitig sind wir sehr dankbar für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Ad Alliance und blicken gespannt auf viele tolle Projekte mit unseren Podcast-Werbepartnern."

"TO BE HONEST" erscheint jeden Dienstag kostenfrei auf RTL+ und überall dort, wo es Podcast gibt. Der Podcast reiht sich ins Podcast-Portfolio der Ad Alliance ein, in dem Werbungtreibende über 200 vielfältige Podcast mit qualitativ hochwertigen Umfeldern buchen können.

Über Swantje Allmers und Annahita Esmailzadeh

Swantje Allmers gründete die New Work Beratung NWMS GmbH (New Work Masterskills), die Menschen und Organisationen dabei begleitet, New Work ganzheitlich zu verstehen, umzusetzen und als Chance für sich zu nutzen. Sie ist außerdem Autorin des Bestsellers "On the Way to New Work", der 2022 erschien, und schnell zum Standardwerk über die neue Arbeitswelt wurde. Als Beraterin begleitet sie seit rund 15 Jahren namhafte Unternehmen dabei, den veränderten Ansprüchen an die neue Arbeitswelt gerecht zu werden und sich zukunftsfähig aufzustellen. Sie unterstützt außerdem sowohl Top-Executives als auch Nachwuchstalente dabei, relevante Kompetenzen für ihren Karriereweg aufzubauen und mit Herausforderungen und schwierigen Situationen umzugehen. Allmers gehört zu den gefragtesten Stimmen zum Thema Karriere und Arbeitswelt. Sie ist LinkedIn Top Voice und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für ihre Beiträge zu diesen Themen. Darüber hinaus setzt sie sich im Rahmen verschiedener Initiativen für Diversität und Chancengleichheit ein.

Annahita Esmailzadeh ist eine der einflussreichsten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Als Managerin bei Microsoft Deutschland und ehemalige Head of Innovation bei SAP setzt sie sich konsequent für kulturellen Wandel und zukunftsorientiertes Denken in Unternehmen ein. Mit ihrem Buch "Von Quotenfrauen und alten weißen Männern", das auf der Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste debütierte, stieß sie eine breite gesellschaftliche Debatte über Gleichberechtigung und die Herausforderungen von Frauen in Führungspositionen an. Esmailzadeh engagiert sich zudem als Beirätin für Miss Germany Studios, MentorMe und das Media Innovation Programm der Hamburg Media School, wo sie junge Talente und kreative Innovationen fördert. Darüber hinaus unterstützt sie als Mentorin zahlreiche Initiativen, darunter Startup Teens, eine Non-Profit-Organisation, die Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihrer Herkunft oder Schulform den Zugang zu Themen wie Entrepreneurship und Innovation ermöglicht. 2022 wurde sie vom FOCUS Magazin zu einer der 100 Frauen des Jahres ernannt und vom Business Insider als eine der Top 25 Zukunftsmacherinnen ausgezeichnet, die die deutsche Wirtschaft prägen. Sie ist Trägerin der Europamedaille sowie des German Diversity Awards und wurde 2024 von Business Punk als einer der 100 Köpfe in Deutschland gewürdigt. Darüber hinaus belegte sie 2024 den ersten Platz in der Kategorie "Topstar" der HR-Influencer-Liste des Personalmagazin.

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

