Ad Alliance

AdTech made in Europe: Ad Alliance goes Programmatic Linear TV

Implementierung des Virtual Minds Media Manager macht die lineare TV-Reichweite von RTL Deutschland programmatisch buchbar

Köln (ots)

Kann losgehen mit Programmatic Linear TV (PLTV)! Virtual Minds, AdTech-Spezialist der ProSiebenSat.1 Media SE, und RTL Technology haben die technische Integration des Media Managers in die TV Playout Strecke von RTL Deutschland abgeschlossen. Damit ist die technische Infrastruktur für Ad Alliance geschaffen, um die lineare TV-Reichweite von RTL Deutschland programmatisch zugänglich zu machen. Ein Meilenstein für Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance und ein wichtiger Baustein im Rahmen der #AdTechMadeInEurope-Initiative.

Werbekunden, die die Active Agent DSP der Virtual Minds nutzen, bietet sich die Möglichkeit, die brandsafen TV-Reichweiten der Kölner nach digitalen Logiken zu planen und einzukaufen. Die Buchung erfolgt zunächst als Programmatic Guaranteed Deal. Für eine präzise Erreichung der Kampagne stehen aktuell 24 Zielgruppen zur Verfügung, die in Realtime adressiert werden. Neben unterschiedlichen Spotlängen können Werbekunden zwischen zwei verschiedenen Inventarpaketen wählen.

Das Reichweitenpotenzial von RTL Deutschland mit rund 63 Millionen Zuschauer:innen (Quelle: AGF Videoforschung) lässt sich nun mit der Präzision und Effizienz des Digitalen verbinden. Klassisches Fernsehen erschließt sich damit vor allem Advertisern mit einem digitalen Mindset, wie unser Launchpartner Agentur Neun, die für ihren Kunden aus dem Bereich NGOs (Non-Governmental Organisation) die erste PLTV-Kampagne realisieren.

Der automatisierte Einkauf, die Planung sowie die Auslieferung von TV-Kampagnen lassen sich durch den Einsatz von Echtzeitdaten optimieren. Die Datenbasis hierfür liefert die AGF sowie die HbbTV-Daten der ans Internet angeschlossenen TV-Geräte. Mit dieser Grundlage sind Empfehlungslogiken für die Werbespot-Platzierung möglich, sodass die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe ausgespielt wird. Werbekunden profitieren darüber hinaus von der 100-prozentigen Abrechnung in der Zielgruppe und erzielen wertvolle Streugewinne. Kurz gesagt: TV-Kampagnen werden auf ein neues Niveau gehoben. Mit Programmatic Linear TV ist die Transformation von langfristigen Buchungslogiken hin zu kurzfristigen Entscheidungswegen in Realtime Realität.

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Datafication of linear TV ist die neue Entwicklungsstufe in der digitalen Transformationsgeschichte des Fernsehens und ein wichtiger Baustein für unsere CrossOver Evolution-Strategie. Für die gattungsübergreifende Zukunft ist die Etablierung von Programmatic Linear TV essentiell, damit Videoinventare wirklich ganzheitlich und aus einer Hand gebucht werden können. Im Rahmen der AdTech-Kooperation hat sich dieser wegweisende Schritt nun sehr viel schneller realisieren lassen, so dass wir jetzt Gas geben können. Wir freuen uns, mit ersten Testkunden durchzustarten."

Tom Peruzzi, Sprecher der Geschäftsführung und CTO Virtual Minds: "Die Umsetzung von 'Adtech made in Europe' schreitet mit großen Schritten voran und hat jetzt konkrete Gestalt angenommen. Mit dem heutigen Tag haben Werbetreibende die Möglichkeit, bei allen großen Privatsendern Deutschlands klassische TV-Werbung auf einer einheitlichen technologischen Basis programmatisch einzukaufen und zu optimieren. Wir freuen uns sehr, dass die sehr professionelle und zielorientierte Zusammenarbeit der Technik-Teams von RTL Deutschland und Virtual Minds so schnell zu einer einheitlichen Marktlösung geführt hat. Das bietet neue, innovative Möglichkeiten für klassische TV-Werbung und bringt den Bewegtbild-Werbemarkt in Gänze entschieden weiter."

Der automatisierte Zugang zu den linearen TV-Reichweiten ist ein Game-Changer: Dem Markt bietet sich ein einfacher, digitaler Zugang in die TV-Welt und damit ein umfänglicher Zugriff auf die Inventare aller großen Privatsender.

#AdTechMadeInEurope

Im Februar 2024 wurde unter dem Label "AdTech made in Europe" eine Kooperation im Bereich Werbetechnologie zwischen den Medienhäuser RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 vereinbart. Das Ziel ist die Etablierung eines durchgängigen AdTech-Stacks für Europa, als echte Alternative zu den internationalen Tech-Anbietern, der die einzelnen Spezialisierungen der Märkte in Europa berücksichtigt. Hierfür werden die Angebote und Leistungen der konzerneigenen Technologie-Unternehmen miteinander verknüpft. Im Kern sind das die Technologien von smartclip und Virtual Minds sowie weiterer AdTech-Kompetenzen der beiden Kooperationspartner. Die Mission: Eine offene und transparente Plattform, mit einfachen und klaren Buchungsmöglichkeiten, die das Digitale und Lineare miteinander verbindet.

Ad Alliance

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de

Virtual Minds

Seit über 20 Jahren steht Virtual Minds für Premium Adtech made in Europe. Die Digital- und Mediatechnologiemarken von Virtual Minds - Adition (Enterprise-Marketing-Plattform und Adserving), Active Agent (Omnichannel-DSP), The Adex (Data-Management-Plattform und Cross-Device-Medialösungen), Yieldlab (Omnichannel-SSP) und der Virtual Minds Media Manager (Realtime Playout klassischer linearer Medieninventare) - gehören zu den europäischen und internationalen Top-Lösungs­angeboten in ihren jeweiligen Segmenten und bilden gemeinsam das führende europäische modulare Full-Stack-Angebot für den digitalen Werbemarkt.

Zu den internationalen Kunden von Virtual Minds zählen große Verlags- und TV-Häuser und ihre Vermarktungsunits, Agenturgruppen sowie zahlreiche Top-Werbungtreibende.

Die Virtual Minds GmbH ist eine 100%-ige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. www.virtualminds.de

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell