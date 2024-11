Museum für Kommunikation Berlin

Veränderungen im Führungsteam der Museumsstiftung Post und Telekommunikation - Neue Stiftungsleitung und Frankfurter Direktion

Der Kurator der Museumsstiftung Post und Telekommunikation und Leiter des Museums für Kommunikation Frankfurt, Dr. Helmut Gold, geht nach 27 Jahren Tätigkeit für die Museumsstiftung Post und Telekommunikation Ende des Jahres in den Ruhestand. Am 1. Januar 2025 übernimmt Anja Schaluschke die Leitung der Stiftung. Dr. Annabelle Hornung wird Direktorin des Museums für Kommunikation Frankfurt und Ständige Vertreterin der Stiftungsleitung.

Anja Schaluschke ist seit 2017 Ständige Vertreterin des Kurators und Direktorin des Museums für Kommunikation Berlin. Ihre Arbeit als Direktorin des Museums für Kommunikation Berlin wird sie weiterführen.

Dr. Annabelle Hornung ist seit 2020 Direktorin des Museums für Kommunikation Nürnberg. Sie wechselt zum 1. Januar 2025 nach Frankfurt am Main.

Die Museumsstiftung Post und Telekommunikation wurde im Jahr 1995 im Zusammenhang mit der Privatisierung der Deutschen Bundespost errichtet. Sie unterhält drei Museen für Kommunikation an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main und Nürnberg sowie das Archiv für Philatelie in Bonn, außerdem zwei Sammlungsdepots mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung in Berlin und in Heusenstamm. Finanziert wird die Stiftung neben den eigenen Einnahmen im Wesentlichen durch Unternehmensbeiträge der Deutsche Post AG und Deutsche Telekom AG. Die Rechtsaufsicht über die Stiftung obliegt dem Bundesministerium der Finanzen.

