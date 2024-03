Dachser SE

Dachser hält Kurs und erweitert sein globales Netz

Kempten/München (ots)

Investitionen in mehrere Akquisitionen und Joint-Venture-Gründungen weltweit.

Europäischer Landverkehr sorgt für Stabilität; Luft- und Seefracht leidet unter Überkapazitäten und Ratenverfall.

Für 2024 sind Investitionen von rund 500 Millionen Euro geplant.

Nach der Sonderkonjunktur in Folge der Corona-Pandemie und weltweiten Lieferkettenunterbrechungen kehrte die Logistikbranche 2023 zur Normalität zurück. Auch für Dachser war das Geschäftsjahr geprägt von einer schwachen weltweiten Logistiknachfrage, die auf deutliche Überkapazitäten und stark sinkende Raten in der Luft- und Seefracht traf.

Der Konzernumsatz verringerte sich deshalb im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent und erreichte rund 7,1 Milliarden Euro. Die transportierten Mengen sanken um 4,6 Prozent auf rund 77,4 Millionen Sendungen, die Tonnage verringerte sich um 6,5 Prozent auf rund 40 Millionen Tonnen.

"Vor dem Hintergrund einer schwachen Weltkonjunktur und eines herausfordernden Marktumfelds haben sich die Lieferketten 2023 deutlich entspannt, so dass wir uns auf Produktivitäts-, Auslastungs- und Qualitätsverbesserungen fokussieren konnten. Gleichzeitig haben wir signifikant in den Ausbau unserer Netze investiert", erklärt Burkhard Eling, CEO von Dachser.

Im Vergleich zum letzten Vorkrisenjahr 2019 lag der Umsatz 2023 um über 25 Prozent höher. Damals hatte Dachser noch einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro bilanziert.

Signifikante Erweiterung des globalen Netzwerks

Strategische Zukäufe und Joint Venture-Gründungen erfolgten 2023 in den Niederlanden (Müller Fresh Food Logistics), Australien und Neuseeland (ACA International), Japan (50% Joint Venture Dachser Japan), Italien (80% Joint Venture Dachser & Fercam Italia), Südafrika (100% Anteilsübernahme an Dachser South Africa) und Schweden (Frigoscandia). In den Umsatzzahlen für 2023 sind lediglich die Zukäufe des ersten Halbjahrs in den Niederlanden und Ozeanien enthalten.

"Wir haben 2023 bewusst antizyklisch und langfristig investiert: In Italien haben wir mit der drittgrößten Akquisition unserer Unternehmensgeschichte unser europäisches Stückgutnetzwerk komplettiert. In der Lebensmittellogistik haben wir die wichtigen Märkte in Benelux und den Nordics erschlossen. Darüber hinaus sind wir nun in den großen Übersee-Märkten Japan und Australien mit eigenen Standorten präsent", sagt Burkhard Eling.

Für 2024 stellt sich Dachser angesichts der zurückhaltenden Konjunkturprognosen weiterhin auf niedrige Mengen und ein nur leichtes Umsatzwachstum ein. "Für unser langfristiges Ziel, der integrierteste Logistikdienstleister weltweit zu werden, investieren wir weiter in die Erweiterung und Verbesserung unserer Netze, die Digitalisierung, den Klimaschutz und natürlich in unsere Mitarbeitenden", erläutert Burkhard Eling. 2023 investierte Dachser über 244 Millionen Euro, für 2024 ist eine Erhöhung auf über 500 Millionen Euro geplant.

Geschäftsentwicklung im Detail

Das Business Field Road Logistics, in dem Dachser den Transport und die Lagerung von Industrie- und Konsumgütern (European Logistics) sowie Lebensmitteln (Food Logistics) zusammenfasst, steigerte seinen Umsatz im Jahr 2023 um 1,8 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Die Zahl an Sendungen nahm dagegen um 4,7 Prozent, die transportierte Tonnage um 6,5 Prozent ab.

Die Business Line European Logistics hielt ihren Umsatz gegenüber dem Rekordjahr 2022 nahezu konstant bei 4,4 Milliarden Euro. Gut behauptet zeigte sich das Geschäft der europäischen Business Units, allen voran Iberia mit einem Umsatzplus von über 2 Prozent. Die Sendungszahlen und Tonnagen entwickelten sich aufgrund der schwachen Konjunktur in Deutschland, die auch die eng verwobenen Länder der Region North Central Europe beeinträchtigte, rückläufig.

Die Business Line Food Logistics verbuchte auch 2023 ein erfolgreiches Geschäftsjahr und steigerte ihren Umsatz um 9,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Das Umsatzplus resultiert aus der erfolgreichen Geschäftsentwicklung der deutschen Niederlassungen, der Akquisition des niederländischen Lebensmittellogistikers Müller Fresh Food Logistics sowie dem Kauf der restlichen Anteile an Dachser Hungary. Insgesamt transportierte Dachser Food Logistics 10,9 Millionen Sendungen, etwas mehr als im Vorjahr, während die Tonnage um 3,8 Prozent sank.

Im Business Field Air & Sea Logistics schlug die Kombination aus schwacher Nachfrage und erheblich mehr Frachtraum in der Luft- und Seefracht zu Buche. Die stark sinkenden Frachtraten sorgten für einen Umsatzrückgang von 46,3 Prozent im Vergleich zu 2022 auf 1,3 Milliarden Euro. Die Zahl der Sendungen konnte um 2,4 Prozent gesteigert werden, die Tonnage nahm um 7,9 Prozent ab.

Die Kontraktlogistik als Kombination aus Transport, Warehousing und kundenspezifischen Value Added -Services wurde auch 2023 stark ausgebaut. Hier investierte Dachser im vergangenen Jahr weltweit in zusätzliche Kapazitäten und erhöhte die Anzahl der Palettenstellplätze um knapp 400.000. Insgesamt bietet Dachser nun über 3 Millionen Palettenstellplätze an insgesamt 164 Warehouse-Standorten auf fünf Kontinenten.

Für die Zukunft kündigt Burkhard Eling einen noch stärkeren Fokus auf die engmaschige Verzahnung der Geschäftsfelder Road Logistics und Air & Sea Logistics an. "In den kommenden Jahren werden wesentliche Wachstumsimpulse aus den Märkten außerhalb Europas kommen. Um auch zukünftig unsere Kunden mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit weltweit zu bedienen, verknüpfen wir die Prozesse und Systeme unserer beiden Geschäftsfelder noch enger miteinander, um eine durchgängige, globale Stückgutlösung Door-to-Door zu entwickeln. Wir nennen sie 'Global Groupage'."

Der Anzahl der Mitarbeitenden bei Dachser erhöhte sich im Jahr 2023 um über 1.100 auf rund 34.000. Hier spiegeln sich der Ausbau der Verkaufs- und IT-Teams und die Zukäufe von Müller Fresh Food Logistics und ACA International wider.

Über Dachser:

Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

Mit rund 34.000 Mitarbeitern an weltweit 382 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 77,4 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 40,0 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 43 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter dachser.de

Original-Content von: Dachser SE, übermittelt durch news aktuell