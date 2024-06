illycaffè stärkt seine Position als führende Kaffee-B Corp in Italien durch verbesserte Gesamtleistung

München (ots) - illycaffè ist auch dieses Jahr wieder Hauptsponsor der Biennale Arte 2024 "Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere", die am 20. April in Venedig ihre Pforten öffnet. Die erstmals 2003 ins Leben gerufene Zusammenarbeit gründet auf dem gemeinsamen Engagement für die Förderung der Schönheit durch das Medium der zeitgenössischen Kunst in ...

mehr