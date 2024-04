illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè präsentiert die neue illy Art Collection auf der Biennale Arte, geschaffen von vier aufstrebenden lateinamerikanischen Künstlerinnen und Künstlern

Venedig/München (ots)

illycaffè, das international agierende Kaffeeunternehmen, das für seine nachhaltige Qualität und seine enge Verbindung mit der Kunstwelt bekannt ist, präsentiert die neue illy Art Collection, die der Biennale Arte 2024 gewidmet ist und den gleichen Namen wie die Veranstaltung trägt: 'Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere'. Die seit mehr als zwanzig Jahren bestehende Partnerschaft mit der internationalen Kunstausstellung, die dieses Jahr ihr 60. Jubiläum feiert, wird durch eine illy Art Collection erweitert. Die Kollection wurde von vier aufstrebenden lateinamerikanischen Künstlern kreiert, die vom Kurator der Biennale Arte 2024 - Adriano Pedrosa - unter den Künstlern, die auf der Ausstellung ausstellen, ausgewählt wurden. Die Künstlerin Paula Nicho aus Guatemala, der peruanische Künstler Rember Yahuarcani López, der kolumbianische Künstler Aycoobo und das brasilianische Kollektiv Mahaku haben jeweils einen besonderen Beitrag geleistet, indem sie die ikonischen illy Tassen als Leinwand nutzen, um ihre Kreativität auszudrücken, die tief in den Traditionen und Kulturen ihrer Heimatländer verwurzelt ist.

"Die neue illy Art Collection, die das Thema der Biennale Arte 2024 aufgreift, ist jenen gewidmet, die in der Fremde oder in der Ferne sind, und fördert durch die Sprache der zeitgenössischen Kunst die verschiedenen Formen des Dialogs und der Inklusion, die vom Respekt vor den Wurzeln und der Kultur aller Ethnien bis hin zur Bedeutung eines Lebens im Gleichgewicht mit der Natur reichen - Werte, die illycaffè in der gesamten Lieferkette unterstützt und dabei stets den Menschen und die Umwelt in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellt", so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Die illy Art Collection ist im illy Online-Shop erhältlich.

