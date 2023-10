Ferrero Deutschland

Am 16. Oktober ist Welttag des Brotes: Die Deutschen sind Brotweltmeister

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am 16. Oktober ist Welttag des Brotes. Von Roggen-, über Vollkorn- bis zu Weißbrot, das Brotuniversum ist endlos. Für nahezu jeden Geschmack gibt es die perfekte Brotspezialität. Ein Handwerk, für das Deutschland weltweit bekannt ist. Mit mehr als 3.000 verschiedenen Brotspezialitäten wurde die deutsche Brotkultur 2014 sogar als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt.¹ Grund genug für nutella® einmal genau hinzuschauen: Welches Brot ist unter den Deutschen das beliebteste? Wie wird es am liebsten verspeist? Und die wichtigste Frage: Nuss-Nugat-Creme mit oder ohne Butter? Dafür hat nutella® in einer Umfrage mit 903 Teilnehmenden die Deutschen zu ihren Favoriten befragt. Denn nicht nur bei der Frage nach der beliebtesten Brotsorte scheiden sich die Geister, auch der Belag spielt eine wesentliche Rolle.

Der Großteil ist sich einig: Für ganze 93 Prozent besteht das perfekte Frühstück aus Backwaren mit herzhaften und süßen Aufstrichen. Generell sind die klaren Favoriten unter den Brotspezialitäten das Körnerbrot (44 Prozent), das Baguette (27 Prozent) und das Dinkelbrot (22 Prozent). Doch hier gibt es geschlechterspezifische Unterschiede: Während das Körnerbrot sowohl bei Frauen als auch Männern am beliebtesten ist, präferieren Männer auf Platz zwei das Baguette (29 Prozent) und Frauen das Dinkelbrot (28 Prozent). 40 Prozent der Deutschen setzen bei ihren Backwaren nach wie vor auf den Bäcker des Vertrauens und sind dafür auch bereit etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Mehr als ein Drittel (39 Prozent) backen ihr Brot sogar selbst, vergleichsweise ist die Bereitschaft dazu in ländlicheren Regionen wie dem Saarland mit 42 Prozent höher als in Städten wie Hamburg und Berlin (35 Prozent). Zudem gab fast jeder zweite Mann (47 Prozent) an, manchmal selbst Brot zu backen, bei den Frauen sagt das nur knapp jede vierte (23 Prozent).

Für Abwechslung auf dem Lieblingsbrot sorgen Aufstriche und verschiedene Beläge. Für jeden Zweiten sind der klare Favorit hierbei Nuss-Nugat-Cremes, wie z.B. nutella®, ein Drittel (27 Prozent) bevorzugt Honig und bei jedem Zehnten (10 Prozent) darf Marmelade nicht auf dem Brot fehlen. In ländlichen Regionen haben Nuss-Nugat-Cremes, wie nutella®, sogar deutlich die Nase vorn mit 71 Prozent. Zudem mögen es 53 Prozent der Befragten eher rustikal: Bei ihnen gibt es nutella® präferiert auf Körner- oder Schwarzbrot, ebenfalls beliebt ist die Nuss-Nougat-Creme auf Baguette (28 Prozent).

Bei der Frage, was die beliebteste Kombination mit nutella® ist, sind sich die Geschlechter uneinig. Generell präferiert fast jeder Zweite (46 Prozent) die Kombination aus nutella® mit Quark, dicht gefolgt von nutella® in Kombination mit salziger Butter (44 Prozent). Für den Großteil der Männer gehören nutella® und Butter (57 Prozent), vorzugsweise gesalzene Butter (54 Prozent), einfach zusammen. Die Kombination aus nutella® und Quark hat bei den Frauen mit 60 Prozent klar die Nase vorn, die Variante mit Butter präferieren hingegen nur 25 Prozent der Frauen. Doch egal welches Brot und welche nutella® Kombination nun die Richtige ist, für mehr als die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) steht fest: Mehrmals die Woche wird zum Frühstück nutella® aufgetischt, denn wie sagt man so schön - Morgenstund hat (Nuss-Nugat-Creme)Gold im Mund!

Hinweise an die Redaktion:

Abdruck honorarfrei - Belegexemplar erbeten.

¹ https://ots.de/KWNnF4

Original-Content von: Ferrero Deutschland, übermittelt durch news aktuell