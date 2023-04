DFB-Pokal-Halbfinale: ARD überträgt VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt live am 3. Mai ab 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

ARD Das Erste

In knapp drei Wochen geht es für die letzten vier verbliebenen Teilnehmer im DFB-Pokal um den Einzug ins Finale. Die ARD überträgt am Mittwoch, 3. Mai 2023, live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Aufeinandertreffen zweier Traditionsvereine: Der VfB Stuttgart empfängt im Halbfinale Eintracht Frankfurt, den Europa-League-Champion der letzten Saison. Beide Clubs wissen, wie sich ein Pokalsieg anfühlt - der VfB Stuttgart konnte die Trophäe schon dreimal in der Vereinsgeschichte nach Hause bringen, Eintracht Frankfurt ist dies bereits fünfmal gelungen. Bei beiden Vereinen lief es in dieser Bundesliga-Saison bislang nicht rund: Der VfB kämpft sogar aktuell auf Tabellenplatz 16 gegen den Abstieg. Umso wichtiger ist für beide das Weiterkommen im Pokal. Es wird also spannend beim Halbfinale in Stuttgart, das Esther Sedlaczek moderiert. Unterstützt wird sie dabei vom ARD-Experten Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Tom Bartels. Mittwoch, 3. Mai 2023 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal-Halbfinale VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Moderation: Esther Sedlaczek Reporter: Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger Übertragung aus Stuttgart dazwischen ca. 21:35 - 21:42 Uhr Tagesthemen

