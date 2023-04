ARD Das Erste

Das Schauspieler-Duell: Susan Sideropoulos und Fabian Harloff bei "Wer weiß denn sowas?"- Das Wissensquiz vom 17. bis 21. April 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Rolle der Verena Kochstarb Susan Sideropoulos 2011 den Serientod in der Endlos-Soap "Guten Zeiten, schlechte Zeiten". Vor drei Monaten tauchte sie dort in einer anderen Rolle wieder auf - nur um in wenigen Tagen die Serie wieder zu verlassen. Wie das diesmal geschieht, verrät sie vielleicht am Montag, wenn sie gegen den Schauspieler und Musiker Fabian Harloff zum fröhlichen Quizzen im "Wer weiß denn sowas?"-Studio antritt. Als "Tierärztin Dr. Mertens" kümmert sich Elisabeth Lanz in der gleichnamigen Serie seit Kurzem wieder um die Tiere im Leipziger Zoo. Walter Sittler ist derzeit erneut inmitten der idyllischen Allgäu-Kulisse der Serie "Daheim in den Bergen" zu erleben. Am Dienstag treffen sich die Schauspielkollegen in Hamburg, um gegeneinander um den Quizsieg zu kämpfen. Am Mittwoch dreht sich (fast) alles um Fußball, wenn der ehemalige Mittelfeldspieler Tim Borowski, der mit Werder Bremen 2003/04 Deutscher Meister und Pokalsieger wurde, auf den ehemaligen Kaiserslautern-Spieler und Trainer Hans-Peter Briegel trifft, der mit der Deutschen Nationalmannschaft 1980 in Italien Europameister wurde. Im Februar übernahm die Sängerin Christin Stark die Chartshow "Schlager des Monats" im MDR-Fernsehen von ihrem Kollegen Bernhard Brink. Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume die beiden Schlagerstars ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen, um mit viel Spaß zum melodischen Rateduell anzutreten. Pünktlich zum Start von acht neuen Folgen der Comedy-Serie "Almania" in der ARD-Mediathek tritt Phil Laude, der die Hauptrolle des Lehrers Frank Stimpel spielt, am Freitag gegen die Schauspielerin Alice Dwyer an, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtige Antwort auf interessante Fragen wie diese zu erraten: Spricht ein Arzt von "1-3-c", meint er damit ...? a) eine Fehlstellung des Mittelzehs am linken Fuß b) einen Kariesbefall im Eckzahn des rechten Oberkiefers c) eine Prellung am dritten Halswirbel, die konservativ behandelt wird Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 17. bis 21. April 2023 im Überblick: Montag, 17. April - Susan Sideropoulos und Fabian Harloff Dienstag, 18. April - Elisabeth Lanz und Walter Sittler Mittwoch, 19. April - Tim Borowski und Hans-Peter Briegel Donnerstag, 20. April - Bernhard Brink und Christin Stark Freitag, 21. April - Phil Laude und Alice Dwyer Fotos über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell