Erneuter Pisa-Schock im Anmarsch

Die Förderung durchs Elternhaus ist kaum zu ersetzen, sagen auch Bildungsexperten, und die Vorstellung von der Ganztagsschule als Allheilmittel verfehlt. Der Ausbau aber wäre zumindest ein Anfang. So könnte Bildungsungerechtigkeit immerhin ein kleines bisschen ausgeglichen werden. Für Kinder, die sich selbst überlassen sind, die ihre Eltern nicht um Hilfe bitten können, kann ein Ganztagsangebot eine enorme Unterstützung sein. Und: Gute Ganztagsbetreuung dient nicht nur dem Lernen für die Schule. Vor allem Kinder aus weniger privilegierten Familien können hier auch wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie zu Hause nicht bekommen. Bei der Ganztagsbetreuung an großen Schulen, gerade in Brennpunktvierteln, wäre es sinnvoll, neben Pädagogen auch Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen vor Ort zu haben.

