HeyMoritz launcht neue Sorte seiner Kaugummi-Innovation exklusiv bei Kaufland

Neckarsulm (ots)

YouTuber "HeyMoritz" alias Moritz Schirdewahn ist zurück mit seinen Kaugummis "HEYYY". Doch nicht nur das: Bei Kaufland präsentiert er auch die neue Sorte "Berry Boom" mit Erdbeergeschmack. Es gibt sie ab heute limitiert und exklusiv in allen Kaufland-Filialen bundesweit, ebenso wie die bereits bekannten Sorten Watermelon, Tropical und Spearmint.

Für den Launch hat Kaufland gemeinsam mit der Agentur DEPARTD einen passenden Spot produziert, in dem Moritz und seine ganze energiegeladene Art im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit seiner Crew, Lea, Zoe, Jo Hannes, Lewin und Jonah, begibt er sich auf ein Wald-Abenteuer der besonderen Art. "Der cineastische Clip ist an Moritz' bewährten Vlog-Stil angelehnt und zeigt die Reise mit allen Spannungsbögen und emotionalen Höhenflügen", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Kaufland Marketing Deutschland.

Moritz und seine fünf Freunde starten zunächst ahnungslos in die Challenge. Bevor es losgeht, darf sich jeder zwei Gegenstände aus einer Kaufland-Filiale einpacken, um ihr Abenteuer zu meistern. Mit diesen Essentials werden sie schließlich ausgesetzt, mitten im waldigen Nirgendwo. Auf ihrer Reise geht einiges schief und als Jonah auf einmal verloren scheint und ein Bär die Gruppe bedroht, stößt die Crew fast an ihre Grenzen. Am Ende entdecken sie auf einer Insel im See eine leuchtende Erdbeere, die sie schlussendlich in eine Kaufland-Filiale teleportiert, wo sie die neue Sorte Berry Boom finden. Der komplette Clip ist auf dem YouTube-Kanal von Kaufland zu sehen.

Mit mehr als 3,5 Millionen Followern auf seinen sozialen Kanälen gehört HeyMoritz zu Deutschlands größten Influencern. In seinen Videos lebt er die Gedanken und Ideen seiner Generation aus. HeyMoritz ist bekannt für seine verrückten Videos, fährt beispielsweise mit einem Cabrio in die Waschstraße oder mit einer Badewanne über den Rhein. Kein anderer YouTuber hat so eine riesige Leidenschaft für Kaugummis, HeyMoritz stellte sogar schon einmal in einem Video das größte Kaugummi der Welt her.

Die HEYYY Kaugummis hat Moritz zusammen mit dem Berliner Produkt Start-up LIMITD entwickelt. Das Besondere: Sie verfügen über eine extra Portion Crunch und der Geschmack ist nicht nur intensiv, sondern hält auch lange an. Sie sind übertrieben fruchtig, lecker und frisch und alle Sorten garantieren eine Geschmacksexplosion.

Um bei der "Gen Z" zu punkten, macht Kaufland mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen" und Twitch-Streamer Knossi.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell