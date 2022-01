VIACTIV Krankenkasse

Verwaltungsrat der Viactiv Krankenkasse bestellt neuen Vorstand

Bochum (ots)

Dr. Simone Kunz wird VIACTIV-Vorständin zum 1. Mai 2022

Reinhard Brücker scheidet zum 1. Mai aus dem Vorstand aus

Markus Müller wird neuer Vorstandsvorsitzender

In seiner Sitzung vom 18. Januar 2022 hat der Verwaltungsrat der VIACTIV Krankenkasse den nächsten Schritt beim Generationswechsel im Vorstand eingeleitet. Neue Vorständin wird Dr. Simone Kunz. Die promovierte Gesundheitsökonomin und Volkswirtin tritt ihr Amt am 1. Mai dieses Jahres an.

Seit Beginn ihrer Berufstätigkeit bewegt sich Dr. Simone Kunz im Umfeld der Gesetzlichen Krankenversicherung. Die gebürtige Niedersächsin hat zuletzt die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT geleitet. Zuvor arbeitete die 43-Jährige elf Jahre für die Siemens-Betriebskrankenkasse in unterschiedlichen Führungspositionen und Bereichen. Dr. Simone Kunz ist verheiratet und hat eine Tochter.

Ab Mai soll die satzungsgemäße Zahl des VIACTIV-Vorstandes wieder auf 2 Personen zurückgeführt werden. Mit diesem Datum scheidet dann der langjährige Vorstandsvorsitzende Reinhard Brücker (66) aus dem Vorstand aus. Am 01. April 2022 ist Reinhard Brücker 21 Jahre als Vorstandsvorsitzender der VIACTIV bzw. der Vorgängerkassen im Amt. Er steht bis zur Beendigung seines Vertrages im März 2023 dem Vorstand beratend zur Verfügung, insbesondere für die Gesellschaftervertretung der Hüttenhospital gGmbH.

Den Vorstandsvorsitz der VIACTIV übernimmt der aktuelle Vorstand Markus Müller (53) mit Wirkung zum 1. Mai 2022.

