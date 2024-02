KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Dein Song" geht mit neuen Nachwuchstalenten in die 16. Staffel

Suena, KAMRAD, LUNA, Ben Zucker, Till Brönner, CONNY und COSBY als prominente Musikpatinnen und Musikpaten dabei

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Erfurt (ots)

Endlich geht es wieder los: Mit beeindruckenden Kompositionen, die unter die Haut gehen, berührende Geschichten erzählen oder einfach nur gute Laune verbreiten, startet die 16. Staffel von "Dein Song"(ZDF) am Montag, dem 19. Februar 2024 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App. Immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr können sich die Fans auf 16 neue Folgen und vier Wochen voller emotionaler Musikerlebnisse freuen.

Mit ihren selbstgeschriebenen Kompositionen begeben sich die 15 jungen Songwriterinnen und Songwriter inklusive eines Songwriting-Duos auf eine spannende musikalische Reise. Begleitet wird der bekannte Song-Contest auch in diesem Jahr wieder vom Moderatorenduo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich.

Ob Perfektionswahn durch künstliche Intelligenz, der Wunsch, in den Flugmodus zu schalten, um sich selbst zu finden, Tagträume von der Sommerliebe, unsichtbare Depressionen, Empowerment von Mädchen oder die Angst, beim Crush nur in der Friendzone zu landen - die Themen der "Dein Song"-Kompositionen sind so vielfältig wie das Leben selbst und zeigen das kreative Potenzial, das in den jungen Songwriting-Talenten steckt.

Die prominente "Dein Song"-Jury, bestehend aus Singer-Songwriter Kelvin Jones, Frida Gold-Frontfrau Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni und Sängerin LOTTE, nimmt alle Songs genau unter die Lupe und entscheidet, welche Ideen es in die nächste Runde schaffen.

Diese Songwriting-Talente präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:

Malaika (17) aus Herrsching mit "You Don't Know Me"

mit Constantin (16) aus München mit "Flugmodus an"

mit Frida (15) aus Bochum mit "The Perfect Summer Love Story "

mit Felix (17) aus Welzheim mit "Verschwendete Zeit"

mit Paula (15) aus Burglengenfeld mit "AI Generated"

mit Cosima (17) aus Berlin mit "Traumatized"

mit Roberta (15) aus Madrid (Spanien) mit "I Wake Up"

mit Marc (18) aus Lindau mit "Better Not To Love You"

mit "Better Not To Love You" Anton (18) aus Hamburg mit "Bubbles"

mit Jon (12) aus Adendorf mit "Bla Bla"

mit Shayla Jolie (11) aus Berlin mit "Let You Go"

mit Jonas (13) aus Münster mit "Träum dich weg"

mit Mira (19) aus Gais (Schweiz) mit "They Don't Know"

mit Lukas (16) und Lisa (18) aus Berlin mit "I Could Care More"

Ist die erste Runde des Castings im Wiesbadener Schloss Biebrich geschafft, geht es für zehn Teilnehmende weiter ins Songwriting-Camp auf Schloss Salem am Bodensee. Dort wird gemeinsam mit der "Dein Song"-Band weiter an den Songs gearbeitet, bevor ein weiterer Auftritt vor der Jury ansteht.

Für die sieben besten Songwriting-Talente geht es anschließend auf die Baleareninsel Ibiza. In der traumhaften Kulisse einer Studio-Finca gilt es nun, ihre Kompositionen mit Hilfe prominenter Unterstützung zu perfektionieren. Nach dem letzten musikalischen Feinschliff werden die Songs professionell im Tonstudio produziert und die Vorbereitungen für das große "Dein Song"-Livefinale können beginnen. Neben Deutschlands bekanntestem Jazz-Trompeter Till Brönner, Sängerin LUNA, den Sängern KAMRAD und Ben Zucker werden die Nachwuchskomponist*innen von der Popband COSBY, Rapper CONNY sowie Musikproduzentin und Multinstrumentalistin Suena unterstützt.

Höhepunkt und Abschluss der "Dein Song"-Heldenreise ist die große "Dein Song"-Finalshow am 15. März 2024 um 19:05 Uhr live bei KiKA, auf kika.de und zdftivi.de, in der ZDFtivi-App und im KiKA-Player. Per Telefon- und Onlinevoting wird entschieden, wer "Songwriterin oder Songwriter des Jahres" 2024 wird und sich neben der Trophäe auch über eine Talentförderung freuen darf.

Auf kika.de gibt es nicht nur die Songs, Steckbriefe und Homestorys aller Talente, Webreporterin Leontina Klein ist backstage unterwegs und im Chat können Fans mit den Finalist*innen schreiben. Im "Dein Song"-TikTok Channel gibt es unterhaltsame Clips und Tutorials. Host des Kanals ist in diesem Jahr Comedienne, Musikerin und Moderatorin Alina Khani. Zusätzlicher Content wartet auf die Fans außerdem im neuen "Dein Song"-Instagram Channel.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Finalshow sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Podcast-Tipp: "Triff KiKA - Werkstattgespräche"

ZDF-Redaktionsleiterin Dorothee Herrmann spricht im KiKA-Podcast mit Moderatorin Inka Kiwit über "Dein Song": Wie fördert das Format nachhaltig Talente, was macht es einzigartig und wie wichtig ist Kindern die Teilhabe? Die neue Episode ist ab sofort im KiKA-Kommunikationsportal, in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören.

Alle Informationen finden Sie im Presse-Dossier unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell