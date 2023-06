KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Special Olympics World Games bei KiKA

Inklusiver Sport für eine vielfältige und offene Gesellschaft

Sport verbindet und ermöglicht Menschen mit und ohne Behinderung die Teilhabe an einer offenen und inklusiven Gesellschaft. Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt - und damit erstmals in Deutschland. KiKA begleitet eine junge Athletin in der "Schau in meine Welt!"-Dokumentation "Annabelle - Mein Weg zu den Special Olympics World Games" (KiKA). Weitere Formate geben Einblicke, wie der Sport Menschen mit Behinderung zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe verhilft.

"Annabelle - Mein Weg zu den Special Olympics World Games" (KiKA): Annabelle ist 13 Jahre alt, besucht eine inklusive Schule und ist als Turnerin aktiv, aber auch Schwimmen und Radfahren liegen ihr. Im Juni wird sie an den Special Olympics World Games in Berlin teilnehmen und damit die jüngste Starterin der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung sein. Tausende Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten miteinander antreten. Die KiKA-Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) begleitet Annabelle, die Trisomie 21 hat, bei ihren Vorbereitungen.

"Annabelle - Mein Weg zu den Special Olympics World Games" (KiKA) wird in einer Kurzfassung am 18. Juni 2023 um 8:35 Uhr bei KiKA gezeigt. Die vollständige Dokumentation feiert am 16. Juli 2023 um 20:30 Uhr bei KiKA Premiere und wird auch auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen sein. Die Produktion ist unter Redaktion von Thomas Miles von KiKA mit Unterstützung des MDR entstanden. Autor ist Steffen Reichert (MDR).

Die Kindernachrichten "logo!" (ZDF, samstags bis donnerstags um 19:50 Uhr, freitags um 19:25 Uhr bei KiKA) werden sowohl vorab verschiedene Teilnehmende vorstellen als auch direkt von der Veranstaltung berichten. Ben ist für KiKA in Berlin vor Ort und schaut hinter die Kulissen des großen internationalen Sportevents für junge Menschen aus aller Welt - zu sehen bei "KiKA LIVE" (KiKA) am 26. Juni 2023 um 20:00 Uhr.

Weitere Inhalte wie " Checker Tobi: Der Sport-mit-Handicap-Check" (BR), " Checker Can: Der Handicap-Check" (BR) oder " KiKA LIVE - Dein Hobby: Para Tischtennis" (KiKA) sind gebündelt auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

