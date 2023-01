MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen

MSP vertritt Lineup künftig exklusiv in der D-A-CH-Region

Bremen (ots)

Langfristig ausgerichtete Kooperation beinhaltet die Medien-Software-Lösung Adpoint und deren kontinuierliche Betreuung

Bremen/London, 26. Januar 2023 - Das auf Medien- und Verlagshäuser spezialisierte IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen MSP Medien Systempartner GmbH in Bremen weitet sein Angebot erheblich aus und hat dafür nun eine strategisch wegweisende Ver­triebskooperation mit dem internationalen Anbieter Lineup plc geschlossen. Künftig wird MSP wachstums- und effizienzorientierten Medienunternehmen in der D-A-CH-Region neben den gängigen SAP-basierten Lösungen und der eigenen Produkt-Range im Bereich SaaS, E-Commerce und Application Management exklusiv auch die von mehr als 30 internationalen Medienhäusern bereits erfolgreich eingesetzte Lineup-Lösung Adpoint anbieten. Die Vertriebskooperation umfasst neben Konzeption und Einführung der CRM und Vermarktungssoftware für das B2B-Segment auch ein modular aufgebautes, kontinuierliches Betreuungspaket.

"Mit der Lineup-Kooperation können wir unseren Kunden in Zukunft das Beste aus zwei IT-Software-Welten anbieten. So können wir diese als strategischer Partner und Begleiter in allen umsatzrelevanten Bereichen mit weiteren innovativen Lösungen unterstützen. Wir freuen uns sehr, das international erfolgreich agierende Software-Haus künftig in der D-A-CH-Region vertreten zu dürfen", erklärt der Sprecher der MSP-Geschäftsführung Tim Greve. Co-Geschäftsführerin Heike Friedrichs ergänzt: "Für MSP sind die Lineup-Lösungen mit ihren spezifischen Vorteilen eine vielversprechende Alternative bei der Zukunftssicherung von Medienhäusern in der digitalen Welt."

Für Susan Macdonald, Chief Revenue Officer von Lineup, die die Entwicklung der inter­nationalen Geschäftsstrategie verantwortet und das globale Vertriebsnetz leitet, ist die Vertriebskooperation mit MSP ein wesentlicher Baustein der internationalen Wachstums­strategie. "Wir freuen uns, mit MSP einen innovativen und kompetenten Partner für den wich­tigen und so enorm vielfältigen deutschen Medienmarkt gewonnen zu haben. MSP wird als zentraler Ansprechpartner für uns und die Lineup-Kunden in D-A-CH agieren.", so Macdonald.

MSP ist ein auf tagesaktuelle Medien spezialisierter, innovativer IT-Dienstleister. MSP unterstützt Medienhäuser in Deutschland, der Schweiz und Österreich in der digitalen Transformation. Seit über 20 Jahren vertrauen mehr als 30 namhafte Zeitungsverlage auf die Medien-IT Kompetenz der MSP. Permanentes Lernen, frühzeitige Integration neuer Entwicklungen, coole Produkte und klarer Fokus auf pragmatische, zukunftsorientierte Lösungen bilden die Eckpfeiler der Beratung und Dienstleistungen.

Lineup Systems ist der weltweit führende Anbieter von Technologie für Media Sales, die bei mehr als 6.800 Medienmarken weltweit, darunter Gannett, New York Times, Tagesspiegel, Ringier und News Corp, zum Einsatz kommt. Adpoint ist die End-to-End-Lösung von Lineup für den Verkauf von Medienwerbung über mehrere Kanäle, die Medienunternehmen dabei hilft, Abläufe zu rationalisieren, Daten besser zu nutzen, die Effizienz zu steigern und den Umsatz zu erhöhen.

Original-Content von: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, übermittelt durch news aktuell