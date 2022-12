Ad Alliance

smartclip und Ad Alliance bieten mit den neuen TV Add Ons adressierbare Targeting-Ergänzungen für lineare Fernsehwerbung an

Die TV Add Ons steigern die Werbewirkung mit mehr Individualität im TV-Werbeblock durch Addressable TV-Einblendungen. Ab sofort ist das Produkt im Senderportfolio der Ad Alliance buchbar.

16. Dezember 2022 - Mehr Individualität im linearen Werbeblock: Ad Alliance und smartclip präsentieren eine neue Lösung, die den linearen TV-Spot durch ATV-Targeting veredelt und die Wirkungschancen erhöht. Ob kontaktklassenoptimiert, soziodemografisch ausgerichtet oder standortbezogen, ab sofort lassen sich dynamisch zugeschnittene Werbebanner in den bestehenden TV-Spot integrieren oder Spotmotive komplett austauschen.

Werbetreibende können ihre bereits gebuchten TV-Kampagnen mit den TV Add On-Varianten noch zielgruppengenauer ansprechen. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Varianten: Das Spot Overlay (Display) legt einen Banner über den unteren Bildschirmrand, beim Spot Frame umfasst ein L-Banner den laufenden Spot, der sich in den entstehenden Rahmen einpasst. Mit dem Spot Overlay (Video) kann der digitale Spot mit einem auf die spezifische Audience ausgerichteten anderen Spotmotiv überblendet werden. Auf der Sonderplatzierung des ATV-Formats Cut In kann darüber hinaus mit Hilfe des TV Add On ein Interaktionsbutton integriert werden, der gezielt auf zusätzliche Informationsangebote des Werbetreibenden hinweist oder direkt zum Kauf von Produkten animiert.

Die TV Add On Formate lassen sich präzise in das lineare TV-Signal einblenden. Diese bisher unerreichte Genauigkeit erlaubt eine gesteigerte Interaktion zwischen linearem TV-Spot und ATV-Werbemittel. Werbetreibende können zu einem exakt definierten Zeitpunkt die Werbebotschaft des Spots unterstreichen, etwa durch eine Produkteinblendung oder eine Aktivierung mit dem Yellow-Button. Für den Austausch des gesamten Spots sorgt die von smartclip neu entwickelte Technologie zur zeitlich akkuraten Einblendung, um Anschlussfehler zu vermeiden.

"Mit der Technologie, die den TV Add Ons zugrunde liegt, fügen wir digital ausgelieferte Werbemittel auf den Sekundenbruchteil genau in das Fernsehsignal ein. Das erlaubt ganz neue und dynamische Formate", erklärt Thomas Servatius, CEO smartclip. "Die Kombination aus klassischem Werbespot mit individuellen Werbeeinblendungen über HbbTV beziehungsweise dem digitalen Spotaustausch in Echtzeit garantieren wir die Aufmerksamkeit der adressierten Zielgruppe."

"Mit den TV Add On-Formaten können wir die TV-Spots unserer Kunden weiter veredeln und nicht nur auf aktuelle Angebote und Dienstleistungen hinweisen, sondern ebenso durch produktspezifische und standortbezogene Informationen für noch mehr Relevanz bei Zuschauer:innen sorgen", ergänzt Isabella Thissen, COO Ad Alliance. "Eine Lösung, die vor allem für Werbetreibende im Handel spannend ist. Der TV-Spot für den starken Branding-Effekt, ergänzt mit wohl dosierten, zusätzlichen Botschaften im Addressable TV, die im Mid- oder Low Funnel aktivieren können - und das mit einer TV-Kampagne."

Basis für die Ausspielung der TV Add Ons sind die gängigen Targeting-Optionen für Addressable TV, wie Kontaktklassen, Sehgewohnheiten und ergänzend Geo-Targeting. Neben TV-Nutzungsdaten können auch weitere Datenquellen für die Ausspielung herangezogen werden.

