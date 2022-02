Der Tagesspiegel

Berlins Arbeitssenatorin Katja Kipping mahnt besseren Arbeitsschutz in Lieferdienst-Branche an

Berlin (ots)

Berlins Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) hat die Einhaltung des Arbeitsschutzes in der Lieferdienst-Branche angemahnt. "Wir führen Arbeitsschutzkontrollen durch, um Rechte und gesetzliche Ansprüche von Beschäftigten durchzusetzen und Verstöße dagegen zu ahnden", sagte Arbeitssenatorin Katja Kipping am Dienstag dem Tagesspiegel. "Ich erwarte, dass der Arbeitsschutz bei den Lieferdiensten keine untergeordnete, sondern eine zentrale Rolle spielt." Erfolgreiche Geschäftsmodelle dürften nicht auf Kosten fairer Arbeitsbedingungen und des Arbeitsschutzes aufgebaut werden.

Anlass für die Intervention der Arbeitssenatorin waren Bußgeldverfahren beim Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (Lagetsi). In einem Fall verhängte das Lagetsi bereits 15.800 Euro Bußgeld wegen Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften gegen einen Lieferdienst. Nach Tagesspiegel-Informationen handelte es sich um das Start-up Gorillas. Weitere Verfahren gegen andere Lieferdienste sind anhängig. Wegen des Umgangs mit ihren "Rider" genannten Fahrern stehen die Lieferdienste öfter in der Kritik. Zuletzt demonstrierten Mitarbeiter von Lieferando am vergangenen Freitag für bessere Arbeitsbedingungen.

