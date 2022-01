Der Tagesspiegel

Lieferprobleme: Kunden müssen mehrere Wochen auf Spülmaschinen warten

Europas größter Haushaltsgeräte BSH muss wegen Materialmangels seine Produktion anpassen und in Einzelfällen die Produktion sogar vorübergehend einstellen. "Aufgrund der weltweit schlechten Versorgungslage sind bestimmte Halbleiter, die für unsere Hausgeräte unverzichtbar sind, derzeit nicht in ausreichender Menge verfügbar", sagte eine Sprecherin der Bosch-Tochter dem Tagesspiegel am Sonntag. Kunden müssten mit Lieferproblemen rechnen. "Es sind fast alle Produktkategorien, am stärksten jedoch Geschirrspüler, betroffen", sagte die Sprecherin dem Tagesspiegel. "Aufgrund der volatilen Lage könne man keine pauschale Aussage zur Lieferfähigkeit machen, "bei Geschirrspülern kann diese aber mehrere Wochen oder Monate betragen".

