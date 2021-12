WDR Westdeutscher Rundfunk

Doppeljubiläum: Film erinnert an 50 Jahre WDR in Aachen und 25 Jahre Lokalzeit aus Aachen

Am 17. Dezember feiert das WDR Studio in Aachen 50- und 25-jähriges Jubiläum: 1971 hatte der WDR im Dreiländereck sein 'Hörfunk-Büro' eröffnet, 1996 begann mit der 'Lokalzeit Regio Aachen' die Ära des WDR Regionalfernsehens in der Kaiserstadt.

Erfolgsstory regionale Berichterstattung

'Unser Landesstudio ist seit 50 Jahren Teil einer großen Erfolgsstory, der regionalen WDR-Berichterstattung', sagt Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme: 'Die elf Lokalzeit-Ausgaben stellen mit einem Marktanteil von 29 Prozent jeden Tag unter Beweis, dass unser Konzept aufgeht: Nah dran an den Menschen und der Region.' Die Aachener Region sei besonders facettenreich, so Ludwig. 'Die geschichtsträchtige Großstadt Aachen, der Nationalpark Eifel, das Forschungszentrum in Jülich oder die Diskussion um die Braunkohle – da gibt es für uns immer spannende Geschichten zu erzählen, die oft auch von bundesweitem Interesse sind.'

Die ersten Jahre

Die Lokalzeit aus Aachen wird in ihrer Jubiläumsausgabe am 17. Dezember um 19.30 Uhr mit einem ausführlichen Filmbeitrag auf die vergangenen 50 Jahre zurückschauen. Bettina Staubitz, Autorin des Films und Moderatorin der ersten Lokalzeit vom 4. November 1996, lässt auch Zeitzeug:innen zu Wort kommen, darunter Birgitt Streubel-Möhle, die ab 1979 Büroleiter Arno Kretschmer als Sekretärin unterstützte. Sie erinnert an die Anfangsjahre im Zweier-Team und ihre Aufgaben als Tontechnikerin. Die Technik konnte damals bereits Beiträge nach Köln übertragen. Ein professionelles Studio mit Sprecherkabine wurde aber erst Mitte der Achtzigerjahre installiert.

Produktionen für das landes- und bundesweite Programm

Heute produziert das Studio, das von Bettina Feldhaus und Klaus Scheffer geleitet wird, zahlreiche Beiträge für Hörfunk und Fernsehen – für die eigenen Sendungen und für das landes- und bundesweite Programm des WDR-Fernsehens und der ARD. Neben diesen 'klassischen' linearen Ausspielwegen bestückt das Team auch das Internet auf wdr.de und die Fan-Page der Lokalzeit aus Aachen auf Facebook mit Themen und Geschichten: Geschichten über fast 1,4 Millionen Menschen in 42 Kommunen. Eine Besonderheit der Regionalberichterstattung aus dem Studio Aachen ist der Blick ins benachbarte Ausland, in die Niederlande und nach Belgien.

Für die Zukunft 'gut aufgestellt'

Vieles hat sich im Laufe der 50 Jahre verändert, aber 'der Grundauftrag ist seit 1971 derselbe geblieben', sagt Studioleiterin Bettina Feldhaus, 'Wir berichten umfassend aus der Region – kritisch und unabhängig.' Auch für die Zukunft verspricht sie 'kontinuierlich gute journalistische Arbeit': 'Ich sehe uns gut aufgestellt. Wir sind ein Team, das in Redaktion, Produktion und Verwaltung mit Herzblut dabei ist.'

Regelsendungen:

Hörfunk

Lokalzeit auf WDR 2: Nachrichten aus Aachen und der Region: montags bis freitags 6:31-17:31 immer zur halben Stunde

Fernsehen

Lokalzeit aus Aachen: montags bis freitags 18:10 und 19:30, WDR Fernsehen

