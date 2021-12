WDR Westdeutscher Rundfunk

'Das Weihnachtsschnitzel' – Drehstart für neuen ARD/WDR-Fernsehfilm der Erfolgsreihe mit Armin Rohde und Ludger Pistor

Köln (ots)

Frohe Botschaft für die Fans der 'Schnitzel'-Kultreihe mit Armin Rohde und Ludger Pistor als ungleiches Freundespaar: Die Publikumslieblinge kehren für den ARD/WDR-Fernsehfilm 'Das Weihnachtsschnitzel' als Günther Kuballa und Wolfgang Krettek vor die Kamera zurück. Auf unvergleichliche Weise demonstrieren sie wieder, was wirklich zählt im Leben allgemein und zu Weihnachten ganz besonders: Liebe, Freundschaft, Familie und Solidarität mit den Menschen, denen es (auch) nicht gut geht. Das Buch zur Weihnachtskomödie stammt von Katja Kittendorf und Gabriele Graf, Regie führt Wolfgang Murnberger.

Zum Inhalt:

Die Freunde Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) wollen ihre Schnitzelbude schließen, in Rente gehen und in Zukunft auf ihre gemeinsamen, aufreibenden Abenteuer verzichten. Doch ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag kurz vor Heiligabend überfällt sie ein Weihnachtsmann und beraubt sie sämtlicher Erlöse aus dem Verkauf des Schnitzelbuden-Mobiliars.

Der Dieb muss gefunden werden! Getarnt als Weihnachtsmänner machen sich die ungleichen Freunde im vorweihnachtlichen Dortmund auf die Suche. Sie übernehmen Jobs als Weihnachtsmänner in Kaufhaus und Krankenhaus, beobachten Verdächtige und inspizieren Weihnachtsmärkte – immer auf der Spur des Räubers. Dabei geraten sie zunehmend in Streit über den Sinn des Weihnachtsfests. Und der Dieb scheint nicht zu fassen zu sein. Heiligabend rückt näher, und damit wächst der Druck auf Günther und Wolfgang. Als Günther sich zu einer Verzweiflungstat hinreißen lässt, scheint die tiefe Freundschaft der beiden ausgerechnet zum Fest der Liebe auseinanderzubrechen.

Die Komödie 'Das Weihnachtsschnitzel' ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Niederlassung Köln) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Produzentin ist Gabriele Graf, die WDR-Redaktion liegt bei Götz Bolten. Gedreht wird bis Ende Dezember in Köln und Umgebung, Bonn und Dortmund. Voraussichtlicher Sendetermin ist 2022 im Ersten.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell