1LIVE Kronen für Marteria, LEA, Nico Santos, Kontra K, Felix Jaehn, Provinz, LUNA und Teddy Teclebrhan

Die glorreichen Gewinner:innen der 1LIVE Krone 2021 wurden am heutigen Donnerstag (09. Dezember 2021) den ganzen Tag über im Rahmen einer großen Live-Sondersendung bei 1LIVE On Air verkündet und in den Sozialen Medien zelebriert. Komplettiert wird das Programm am Abend mit einer Aftershow-Livesession von Preisträger Felix Jaehn und einem exklusiven Radio-Livekonzert von Casper inklusive Single-Weltpremiere.

Das sind die Gewinner:innen der 1LIVE Krone 2021

Das Voting als 'Beste Künstlerin' konnte, wie bereits im letzten Jahr, LEA für sich entscheiden. Kein Wunder, denn sie gehört zu den erfolgreichsten und meistgestreamten Musikerinnen in Deutschland. Es ist nun schon die zweite Krone in Pandemiezeiten für LEA: 'Die 1LIVE Krone ist ein unglaublich besonderer und ehrlicher Preis von meinen Fans und allen Leuten, die meine Musik hören. Egal ob mit oder ohne Aftershowparty, die Auszeichnung bedeutet das gleiche.' Ihre aktuelle Single 'Küsse wie Gift' ist ein Feature mit Label-Kollegin LUNA, die ebenfalls zu den diesjährigen Krone-Gewinner:innen zählt.

Er hat in diesem Jahr das wohl fulminanteste Comeback seit Jahren hingelegt: Superstar Marteria überwältigte mit seinem neuen Album die Fans und marschierte mit seiner Single 'Niemand bringt Marten um' geradewegs in die Top10 der Charts. Jetzt darf er sich erneut als 'Bester Künstler' feiern lassen. Mit massiven sechs Kronen gehört er zu den am häufigsten ausgezeichneten Künstlern von Deutschlands wichtigstem Musikpreis. Im Studio brachte Marteria es auf den Punkt: 'Die 1LIVE Krone ist der schönste Preis, den man in Deutschland bekommen kann.'

2020 räumten sie schon als 'Bester Newcomer Act' ab, dieses Jahr ist Provinz die 'Beste Band'. Im Sommer 2020 kletterte ihr Debütalbum 'Wir bauten uns Amerika' bis auf Platz 4 der deutschen Charts. Eine besonders starke Leistung, da das für den Karriere-Start extrem wichtige Live-Geschäft nun seit fast zwei Jahren ausgebremst ist. Für ihre aktuelle Erfolgssingle 'Liebe zu dritt' haben sie sich ihre Musiker-Kollegen Jeremias und Majan mit ins Boot geholt.

Die 'Beste Single' heißt in diesem Jahr laut dem Sektor 'Would I Lie To You' von Nico Santos. Im Song geht es um Ehrlichkeit und darum, alte Beziehungen hinter sich zu lassen. Ganze sieben Mal war Nico Santos bisher für den Voting-Preis nominiert und wurde schon der Leonardo di Caprio der 1LIVE Krone genannt. Jetzt darf er endlich seine erste Krone entgegennehmen: 'Ich freue mich unglaublich, dass ich in dieser geilen Kategorie gewonnen habe und dann auch noch mit einem so persönlichen Song.'

Die Auszeichnung 'Bester Dance Act' gewinnt der weltweit gefeierte Star-DJ Felix Jaehn. Die Zeit der Pandemie hat er für Musik-Produktionen genutzt und seine Fans mit zahlreichen Live-Streams bei Laune gehalten. Mit einem exklusiven Live-Set feiert er heute gemeinsam mit dem ganzen Sektor die On-Air Aftershowparty zur 1LIVE Krone 2021 von 18-19 Uhr aus dem 1LIVE Haus in Köln.

Den Award als 'Bester Hip-Hop Act' hat sich der Krone-Dauergast Kontra K gesichert. Mit seiner treuen und voting-starken Fanbase hat sich der Rapper die 1LIVE Krone nun bereits stolze viermal in Folge gesichert. Krankheitsbedingt konnte er seine Trophäe leider nicht persönlich im 1LIVE Studio abholen, war dafür aber per Video von zu Hause aus zugeschaltet und feierte seine Auszeichnung.

Eines der schönsten (Vor-)Weihnachtsgeschenke erhielt Shootingstar LUNA bereits heute: Sie gewinnt die Krone in der Kategorie 'Bester Newcomer Act'. Und das ist nicht ihre erste Auszeichnung in diesem Jahr. Auch den New Music Award als 'Durchstarter:in des Jahres' darf sie ihr Eigen nennen. LUNA ist nicht nur Label-Kollegin der 'Besten Künstlerin' LEA, die beiden haben auch gerade ihren ersten gemeinsamen Song veröffentlicht und eine gemeinsame Tour ist für 2022 geplant.

Comedian, Schauspieler und Musiker Teddy Teclebrhan hat in diesem Jahr die Comedy Krone erhalten und war sichtlich gerührt über seinen Gewinn: 'Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so berührt. Mich macht das voll happy.' Als Radiopremiere lief sein neuer Song 'Du weißt', der am morgigen Freitag (10.12) erscheint. Sein Laudator und Krone-Kollege Clueso ehrte ihn mit den Worten: 'Ich liebe, was du machst. Du bringst die Leute zum Lachen, gerade in so einer Zeit.'

1LIVE kreiert gebührende Award-Sendung binnen weniger Tage

Die Verleihung der diesjährigen Kronen war aufgrund der aktuellen Situation in eine Radio-Sondersendung umgewandelt worden, die die 1LIVE-Redaktion kurzfristig in den wenigen Tagen nach der Absage der Gala in Bochum vorbereitet hatte. Die Gewinner:innen nahmen ihre Kronen zwischen 7 und 15 Uhr im 1LIVE Haus live On Air von den Moderator:innen-Duos Freddie Schürheck und Benni Bauerdick sowie Larissa Rieß und Philipp Isterewicz entgegen. Überrascht wurden sie dabei von besonderen Gratulanten wie Campino von den Toten Hosen, Kronen-Spitzenreiter Clueso oder Carolin Kebekus.

„Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir auch die 22. Verleihung der 1LIVE Krone kurzfristig abwandeln und die geplante Gala und Party absagen. 'Damit ist es uns genauso ergangen, wie der gesamten Musik- und Live-Branche in den letzten zwei Jahren. Die fehlende Planungssicherheit und Perspektive sind eine immense Belastung für diesen wichtigen Kulturbereich', so Jochen Rausch, Senderchef von 1LIVE. 'Die herausragendsten Künstler:innen des Jahres dennoch auszuzeichnen und so zumindest durch ihre Kronen mit den hunderttausenden Fans zusammenzubringen, die in den letzten Wochen abgestimmt haben, war für uns selbstverständlich und eine Herzensangelegenheit. Die überbordende Dankbarkeit und Emotionalität der Preisträger:innen unterstreicht einmal mehr den immensen Stellenwert der 1LIVE Krone. Die Redaktionen haben in dieser schwierigen Zeit binnen weniger Tage eine gebührende Show auf die Beine gestellt – ich bin allen Beteiligten sehr dankbar für ihren großartigen Einsatz.'

