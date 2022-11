dbb beamtenbund und tarifunion

dbb Gewerkschaftstag 2022 startet in Berlin

Berlin (ots)

"Staat. Machen Wir!" lautet das Motto des dbb Gewerkschaftsages, der am 27. November 2022 in Berlin beginnt.

Für vier Tage - vom 27. bis 30. November 2022 - beherbergt das Estrel Congress Center Berlin (ECC) über 900 Delegierte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes sowie Gäste und Ehrengäste, die zum Gewerkschaftstag des dbb beamtenbund und tarifunion aus ganz Deutschland angereist sind.

Stellvertretend für die 1,3 Millionen Mitglieder der großen deutschen Interessenvertretung für Beamtinnen und Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor legen die insgesamt 631 stimmberechtigten Delegierten, die Leitlinien für die gewerkschaftspolitische Arbeit des dbb in den kommenden fünf Jahren fest.

Mit Spannung erwartet werden die Wahlen zur dbb Bundesleitung, die am 28. November 2022 durchgeführt werden. Ulrich Silberbach, der seit 2017 an der Spitze des dbb steht, wird sich erneut für das Amt des dbb Bundesvorsitzenden zur Wahl stellen. Als Gegenkandidat hat sich Jürgen Böhm, stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDR), für die Position beworben. Außerdem werden alle acht stellvertretenden Bundesvorsitzenden neu gewählt, sowie die hauptamtlichen Fachvorstände für Beamten- und Tarifpolitik. Für die weiteren Stellvertretenden-Positionen gibt es mehrere Bewerberinnen und Bewerber, so dass auch hier Kampfabstimmungen zu erwarten sind.

Neben der Wahl der dbb Bundesleitung berät der Gewerkschaftstag über zahlreichen Anträge. Darunter sind 35 Leitanträge des dbb Bundeshauptvorstandes an den Gewerkschaftstag, die alle grundlegenden Themen der politischen Interessenvertretung für den öffentlichen Dienst aufgreifen: Von der zentralen Frage, wie die Fachkräftelücke im öffentlichen Sektor - insbesondere in IT- und Lehrberufen - geschlossen werden kann, über Anträge unter anderem zur Instandhaltung der nationalen Sicherheitsarchitektur, zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung oder zum Klimaschutz, reicht die Themenpalette bis zu den Herausforderungen, die mit dem Ausbau der staatlichen Infrastruktur und dem Umbau der sozialen Sicherungssysteme verbunden sind.

Politischer Höhepunkt des Gewerkschaftstages ist die öffentliche Veranstaltung am 29. November. Nach den Ansprachen des dbb Bundesvorsitzenden und des Bundeskanzlers Olaf Scholz befassen sich die hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Politikpanels mit den Folgen des demografischen Wandels für die Fachkräftegewinnung und der Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Sektors in Deutschland.

Sonderseite zum dbb Gewerkschaftstag 2022: www.dbb.de/gewerkschaftstag

