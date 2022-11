Ad Alliance

Mit justTV programmatisch ins lineare TV

justTV - Ad Alliance und dentsu X überzeugen Österreich Werbung vom neuen TV-Einkaufsmodell

7. November 2022 - Winterurlaub und Österreich gehören zusammen: Für die Österreich Werbung (ÖW) realisieren die Media- und Medien-Experten dentsu X und Ad Alliance einen TV-Auftritt mit dem neuen programmatischen Produkt für lineare TV-Kampagnen: justTV. Die nationale Tourismusorganisation ist damit Premierenpartner bei einem weiteren Meilenstein in der TV-Transformationsgeschichte und setzt gleich zwei Motive ein, um für den Winterurlaub in Österreich zu begeistern. Mit Blick auf den Zeitgeist, in dem alles dynamischer und automatisierter wird, eine passende Paarung. Im Sinne ihrer konsistenten Markenführung ist die Österreich Werbung technischen Neuerungen aufgeschlossen, lotet und probiert viel aus, um Alt und Jung zu erreichen. Ad Alliance reagiert auf diese Dynamik und zunehmende Automatisierung mit neuen Lösungen, bietet nun erstmals Programmatic als zusätzlichen Vertriebskanal für lineares TV an. Beste Voraussetzungen, um das Thema anzugehen. Seit dem 28. Oktober lenken hohe TV-Reichweiten die Aufmerksamkeit auf eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen - und das ganz einfach gebucht und abgewickelt über justTV.

Martina Bednarik, CMO der Österreich Werbung: "Nicht nur unsere Zielgruppe ist modern orientiert und offen, sondern diesen Anspruch leben wir auch bei unserer Markenführung. Dazu gehört eine Offenheit gegenüber technischen Neuerungen. Mit justTV bietet Ad Alliance eine solche Neuerung und eine Lösung, um kurzfristig und pragmatisch auf hohe TV-Reichweiten zugreifen zu können. Das kommt gerade richtig, denn Deutschland ist für uns der wichtigste Herkunftsmarkt und die Wintersaison steht vor der Tür. Über diesen Weg können wir auch kurzentschlossene Winterurlauber zielgerichtet von unserer schönen Alpenregion überzeugen."

Im Digitalen ist der Einsatz von Technologie für den programmatischen Ein- und Verkauf schon lange etabliert und macht einen hohen Anteil aus. Nun wird dieser Buchungsweg auch für das lineare Fernsehen ausgerollt. Ad Alliance bietet Werbungtreibenden Programmatic Guaranteed-Deals für ausgewählte RTL-Sender an. Ab sofort haben Werbungtreibende die Möglichkeit, über den Buchungsclient von justTV programmatisch auf TV-Reichweiten der Sender NITRO, ntv, RTLup sowie SUPER RTL zuzugreifen. Ad Alliance bietet garantierte Kontaktvolumina in definierten Zielgruppen - ein Angebot, das vor allem für Kunden attraktiv ist, die in ihrem Denken und Handeln aus dem Digitalen kommen, da ihnen die Tech-basierte Buchung über justTV den Einstieg in die TV-Welt erleichtert.

Elisabeth Lüftl,Director Communication Consulting, dentsu X: "Zu unserem Selbstverständnis gehört es, Innovationen mit voranzutreiben sowie neue Tools auszuprobieren und einzusetzen. In einer Welt, die immer komplexer und granularer wird, ist das essentiell. Gerade Innovationen wie justTV von Ad Alliance, die uns rund um den TV-Bildschirm mehr Flexibilität ermöglichen, sind hier besonders spannend. Für unseren Kunden Österreich Werbung ein sinnvolles Angebot, um in den Praxistest zu gehen und erste Erfahrungen zu sammeln."

Vision in Umsetzung

Ad Alliance kündigte im Rahmen der Screenforce Days 2022 eine Innovationsoffensive unter der Dachmarke "CrossOver" an, die auf drei Säulen steht: CrossContact, CrossImpact und CrossTech, die für Transparenz, Wirkung und Technologie stehen. Das Ziel: Bestmöglich das Zusammenspiel von Content, Daten und modernster Technologie auszuschöpfen und Produktlösungen zu schaffen, die die Komplexität reduzieren, gattungsübergreifend funktionieren und die Fragmentierung bündeln. Diese Vision geht Ad Alliance an und übersetzt sie mit Use Cases. Der justTV-Pilotcase mit Österreich Werbung ist nach dem xMedia Frame der zweite Use Case für die Säule CrossTech.

"Als crossmedialer Vermarkter ist es unser Anliegen, die immer ausgefeilteren Vermarktungstechnologien im Blick zu behalten, für uns auszuloten und nutzbar zu machen. Dazu gehört auch, alle Buchungswege zu ermöglichen, die Werbungtreibenden einen Mehrwert bieten. Den programmatischen Einkaufsweg für lineare TV-Kontakte zu testen war daher ein logischer nächster Schritt. Im Digitalen gehört Programmatic zum Alltag, im TV ist es neues Terrain. Wir starten mit diesem Case eine Reise, die uns Insights liefert und letztlich einen weiteren Beleg, warum TV seit Jahrzehnten für Vielfalt und Innovationsgeist steht", erklärt Isabella Thissen, COO der Ad Alliance.

