Golden Gates Edelmetalle gründet neue Vertriebsgesellschaft

Görlitz (ots) - Die Golden Gates Edelmetalle GmbH ist eines der führenden Technologie- und Edelmetallhäuser in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Görlitz ist seit 2012 am Markt und hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Firmenpolitik ist nach eigenen Angaben konsequent an den Wünschen und an der Lebensrealität ihrer Kunden ausgerichtet. Dazu gehört der kundenfreundliche Service, strengste Sicherheitskriterien und maximale Flexibilität beim Kauf. Über 12.000 zufriedene Kunden und zahlreiche Auszeichnungen, wie etwa als "Deutschlands Bester" Gold- und Edelmetallhändler, oder mehrmals Bestnoten bei "Focus Money" für ihre Gold-Sparpläne belegen den Erfolg des Unternehmens.

Traditionelle Werte wie Vertrauenswürdigkeit und Verbindlichkeit werden bei der Golden Gates mit fortschrittlichen Ideen und Konzepten verbunden. So gibt es z. B. seit diesem Jahr die Möglichkeit für die Kunden, ihre Bestände an Edelmetallen und Technologiemetallen via einer App vom Smartphone aus zu verwalten. Ab Januar kommenden Jahres wird es unter dem Dach der Golden Gates Edelmetalle GmbH die nächste Neuerung geben. Neben den drei Produktgesellschaften Golden Gates Edelmetalle, Golden Gates Metalle Handel und Golden Gates Technologiemetalle kommt eine neue Firma hinzu, die Vertriebsgesellschaft Golden Gates AG.

Das Unternehmen bleibt auch weiterhin zu 100 % in Familienbesitz. Vorstand ist Herbert Behr, der Gründer des Unternehmens. Constantin Behr, der 2014 ins Unternehmen einstieg konzentriert sich weiterhin auf die Produktgesellschaften. Die Vertriebsgesellschaft Golden Gates AG wurde gegründet um flexibler agieren zu können und konkreter auf die über 1500 Vertriebspartner einzugehen. Der bürokratische Aufwand für sie soll verringert werden. Die Ausbildungs- und Schulungsmöglichkeiten werden weiter ausgebaut. Beides kommt einem noch besseren Kundenservice zu gute.

Edelmetalle und Technologiemetalle sind als Geldanlage sehr gefragt und im Vergleich zu komplexen Finanzmarktprodukten auch einfacher und direkter. Aber um den Kunden eine kompetente Beratung zu bieten, ist auch hier solides Fachwissen gefragt. Die Vertriebsmitarbeiter eignen sich dieses Wissen in Seminaren und Webinaren der Golden Gates AG an. Die Themenpalette ist groß, so gehören Kenntnisse über die Rohstoffmärkte, die Eigenheiten der einzelnen Metalle und ihre Verwendung dazu, aber auch Investitionsstrategien wie der Cost Average Effekt. Denn wie heißt es so schön "Gute Beratung ist Gold wert und Gold ist eine gute Beratung wert."

Zufriedene Kunden sind der Schlüssel des Erfolges der Golden Gates GmbH und die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

