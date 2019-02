WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

In Wuppertal wird das schwebende Klassenzimmer Realität

Erich Kästners schwebendes Klassenzimmer wird in Wuppertal Realität. Am Donnerstag, 21. Februar schwebt eine Schwebebahn stilecht auf den Schulhof der Realschule Vohwinkel. Die Schule erhält einen Gelenktriebwagen der Wuppertaler Schwebebahn, Baureihe 1972. Die über 20 Tonnen schwere Bahn wird per Autokran über ein Schulgebäude zu ihrem endgültigen Bestimmungsort gehoben. Die Idee des "schwebenden Klassenzimmers" wird dabei ganz wörtlich umgesetzt. Die Aktion beginnt bereits vor Schulstart.

Die Realschule Vohwinkel im Westen der Stadt hat ein Exemplar des Wuppertaler Wahrzeichens erworben. Die WSW wird voraussichtlich bis Mai die letzten Wagen der alten Generation abgeben. Sie werden durch 31 neue Fahrzeuge der Generation ersetzt.

Die Schwebebahn wird auf zwei LKWs in drei Teilen zur Schule gebracht. Der erste Transport beginnt um 7:00 Uhr, der Einsatz des Autokrans in der Blücherstraße in Vohwinkel startet auf dem Schulhof zwischen 07:30 und 8:00 Uhr und endet planmäßig in den Mittagsstunden.

