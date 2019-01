Salzburger Sportwelt

"Made my Day" in der Salzburger Sportwelt

Flachau (ots)

Buchbare Erlebnistage mit unvergesslichen "Wow-Momenten" im Schnee

Für den Winter 2018/19 gibt es in ausgewählten Skigebieten der Salzburger Sportwelt supercoole "Made my Day"-Angebote. Die buchbaren Erlebnistage finden in kleinen Gruppen bis maximal zwölf Teilnehmer statt. Sie werden von professionellen Ski-Guides durchgeführt und die einzige Voraussetzung zur Buchung ist ein gültiger Skipass für Ski amadé.

"Link to Heaven" in Wagrain - Gondelfrühstück, Early-Bird-Skifahren und "Snow Space Salzburg Challenge"

Der Skitag startet mit einem genüsslichen Frühstück im G-LINK Wagrain, der talüberspannenden Pendelbahn im Snow Space Salzburg. 232 Meter über dem Boden und mit einzigartigem Ausblick schweben die Teilnehmer während des Frühstücks über das Tal. Noch vor allen anderen Gästen geht es danach mit einem ortskundigen Guide auf die Piste. Dann heißt es, das Skigebiet zu entdecken und mit dem Guide die 'Snow Space Salzburg Challenge' zu starten.

www.skiamade.com/mademyday/linktoheaven

"Rise and Shine Powderday" in Altenmarkt-Zauchensee - Freeriden, Hüttenbrunch und Videoanalyse

In Zauchensee beginnt der Erlebnistag schon am Vorabend mit einer Einführung in die Herstellung des Freeride-Skimaterials, das auch ausgeliehen wird. Am Folgetag führt Peter Walchhofer von der "Weltmeister-Skischule Walchhofer" zu seinen Lieblings-Freeridehängen am Gamskogel, die am Morgen noch völlig unberührt in der Sonne glänzen. Nach einem stärkenden Brunch auf der Gamskogelhütte gibt es weitere Tipps vom Freeride-Profi und eine Videoanalyse für alle Teilnehmer.

www.skiamade.com/mademyday/riseandshine

"Absolut Park Rat Day" in Flachauwinkl-Kleinarl - Freestyle-Coaching, Gourmet-Burger-Lunch und Follow-Cam

Im Absolut Park in Flachauwinkl-Kleinarl können Snowboarder und Freeskier zusammen mit einem Coach - abhängig vom eigenen individuellen Können - an ihrer Freestyle-Technik feilen. Mittags gibt's einen Lunch mit Gourmet-Burger und Drink auf der Frauenalm und mit Blick auf den Absolut Park und die umliegende Bergwelt. Am Nachmittag werden die gelernten Tricks vertieft - und von der Absolut Park Media Crew mit Videos und Fotos festgehalten sowie gemeinsam analysiert. Alle Teilnehmer erhalten im Nachhinein einen Zusammenschnitt des gefilmten Materials.

www.skiamade.com/mademyday/radday

