BECK gewinnt großen OÖ Nachhaltigkeitspreis FERONIA

Mauerkirchen/Oberösterreich

„Der Preis geht an … BECK“, hieß es bei der festlichen Gala-Veranstaltung mit mehr als 1000 Gästen am 16. März 2023 in Linz. In der Kategorie „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ konnte das Unternehmen aus Mauerkirchen mit seinem LIGNOLOC® Holznagelsystem die Jury überzeugen und den FERONIA Nachhaltigkeitspreis in Empfang nehmen.

Zum ersten Mal vergaben die Oberbank, die OÖ Nachrichten und das Land Oberösterreich den oberösterreichischen Nachhaltigkeitspreis FERONIA. Bewerben konnten sich Unternehmen, Initiativen und Vereine mit Sitz in Oberösterreich mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, einer nachhaltigen Unternehmensidee oder einem nachhaltigen Produkt. Aus 200 Einreichungen wurden vier Gewinner gekürt.

Anerkennung für LIGNOLOC® Holznagelsystem

Das erste magazinierte Nagelsystem aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hat der Raimund Beck KG in den vergangenen Jahren bereits einige hochkarätige Auszeichnungen eingebracht. Darunter den Iconic Award, den German Innovation Award, den materialPREIS und das Circular Globe Label. Doch mit dem offiziellen Nachhaltigkeitspreis des Landes Oberösterreich hatte man vonseiten des Innviertler Befestigungsexperten an diesem Abend nicht gerechnet, trat man doch gegen namhafte Mitbewerber an.

Umso mehr zeigten sich CEO und General Manager Christian Beck, CFO Markus Auer und F&E Direktor Stefan Siemers begeistert von der Auszeichnung. Christian Beck nahm den in jeder Hinsicht gewichtigen Preis im Namen des gesamten Teams entgegen: „Wir sind sehr dankbar und fühlen uns geehrt, dass wir für unsere LIGNOLOC® Holznagelsysteme den FERONIA Nachhaltigkeitspreis des Landes Oberösterreich in der Kategorie Nachhaltige Produkte & Dienstleistungen“ erhalten haben. Ein herzliches Dankeschön im Namen des gesamten BECK-Teams an die Jury für diese mutige Entscheidung uns in dieser Position gegen so viele andere fabelhafte Bewerber zu sehen, sowie ein Dankeschön an das Land Oberösterreich, die OÖNachrichten und die Oberbank für die Organisation einer so großartigen Veranstaltung mit einem so wichtigen Zweck. Diese Auszeichnung ist die Anerkennung einer massiven Teamleistung und des gemeinsamen Glaubens an unsere Fähigkeit, unsere Welt zum Besseren zu verändern – für eine grünere, sauberere und bessere Holz-Bauindustrie.“

Gemeinsames Handeln und innovative Entwicklungen

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war für Christian Beck das Gespräch mit dem bekannten Bergsteiger Reinhold Messner. Dieser pochte als FERONIA-Gastredner auf gemeinsames Handeln, den Verzicht auf alles Überflüssige und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Technologien. Gerade in diesem Bereich sieht sich BECK mit LIGNOLOC® als Pionier der Bau-Branche und will die Entwicklung auch weiterhin mit großen Schritten vorantreiben.

Ökologischer Holzbau im Fokus

Mit den innovativen LIGNOLOC® Holznägeln kann der ökologische Holzbau bis ins kleinste Detail realisiert werden. Ideal für alle Holzbauunternehmen, die ihre Projekte leim- und metallfrei umsetzen wollen. Auf den Fachmessen BAU in München und LIGNA in Hannover wird BECK sein innovatives Holznagelsystem inklusive Automationslösung in diesem Jahr wieder einem breiten Fachpublikum präsentieren.

Mit im Boot ist dafür Projektpartner KEHRATEC. Die beiden Unternehmen arbeiten an einem robotergestützten System zur voll- oder teilautomatisierten Realisierung von Holzbauprojekten, speziell durch Vormontage von komplett leim- und metallfreien Wandelementen. Kleine und mittelgroße Holzbauunternehmen und Zimmereien in ganz Europa sollen damit in Zukunft Massivholzwandelemente selbst fertigen können.

