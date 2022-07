BECK Fastener Group - Raimund BECK KG

materialPREIS 2022 für LIGNOLOC® mit Kopf

Den materialPREIS 2022 – die Auszeichnung für besondere Materialien – holte sich die Raimund Beck KG mit ihrem LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf in der Kategorie „Verfahren & Detail“. Der Nagel aus Holz für Fassaden des Experten für innovative Befestigungssysteme kam Anfang des Jahres auf den Markt.

Es war bereits die zweite Auszeichnung für das LIGNOLOC® Holznagelsystem im Rahmen des materialPREIS. Schon 2018 konnten die magazinierten Holznägel die Trophäe in der Kategorie „Innovation“ heimholen. 2022 wurden die besten Materialien und neuesten Entwicklungen gesucht. Bewerben konnten sich Hersteller, Industrie, Entwickler, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Unter 79 Einreichungen aus 12 Nationen wählte die Jury die besten, schönsten, überzeugendsten und nachhaltigsten Materialien, die vor mehr als 250 Gästen der Bau- und Kreativbranche ausgezeichnet wurden.

Insgesamt wurden 32 Materialien und deren herstellende Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Gestaltung mit dem materialPREIS ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Sommerfests der raumprobe am 22. Juni in Stuttgart statt. Marketing Direktor Michaela Beck und F&E Direktor Stefan Siemers nahmen den Preis im Namen der Raimund Beck KG entgegen.

Im Kommentar der Jury heißt es zu LIGNOLOC®: „Den (Holz-)Nagel auf den Kopf trifft wohl das ökologische Befestigungssystem von Raimund Beck. Ein wunder Punkt im Nachhaltigen Bauen findet durch ein sortenreines Verbindungssystem eine perfekte Lösung.“

„Was für eine spannende Zeit für BECK und unsere LIGNOLOC® Holznagelsysteme! Vielen Dank an das Team der raumprobe OHG für die großartige Veranstaltung, die Unternehmen aus Industrie, Handel und Design und den ganz besonderen Blick für Materialien, die den Unterschied machen, zusammengebracht hat“, freut sich General Manager Christian Beck über die Auszeichnung.

LIGNOLOC® ist ein ökologisches Befestigungssystem aus dem nachwachsenden Rohstoff Buchenholz, das es ermöglicht, Projekte metallfrei und hocheffizient umzusetzen und damit zur nachhaltigen Wende u.a. im Baugewerbe beizutragen. Hauptanwendung des LIGNOLOC® mit Kopf sind horizontale und vertikale Holzverkleidungen. Durch den Nagel mit Kopf können Fassadenplatten im Außenbereich sicher in Position gehalten werden. Das nachhaltige Befestigungssystem für den Fassadenbau überzeugt mit einer mehr als 70% geringeren CO₂-Emission vs. konventionellen Systemen und unterstützt die Anforderungen der zirkulären Wirtschaft in Bezug auf Rückbaubarkeit und Wiederverwertbarkeit vollständig. LIGNOLOC® bietet eine geringere Wärmeleitfähigkeit, ist korrosions- und chemikalienbeständig und führt zu weniger Werkzeugverschleiß beim Nachbearbeiten der Holzelemente. Der Holznagel mit Kopf eignet sich sowohl für Fassaden als auch für zahlreiche weitere Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

