ARD Das Erste

Die "Schweigers" gegen den Olymp: Luna und Til Schweiger bei Esther Sedlaczek/ "Quizduell-Olymp" am Freitag, 31. März, 18:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

In "Keinohrhasen" gab sie ihr Filmdebut an der Seite ihres Vaters. Luna Schweiger ist inzwischen angekommen im Filmgeschäft. Papa Til ist, was das anbelangt, bereits ein alter Hase. Jetzt standen die beiden wieder gemeinsam vor der Kamera - "Manta Manta - Zwoter Teil" kommt Ende März in die Kinos. Heute wollen sich die Schweigers aber nicht auf der Leinwand beweisen, sondern in der Quiz-Arena. Ob sie Chancen gegen den Olymp haben? Das zeigt sich am Freitag, 31. März, um 18:50 Uhr im "Quizduell-Olymp" mit Esther Sedlaczek im Ersten. Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Staatsanwältin aus Kiel ("Quiz-Königin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz"). In der ARD Quiz App mitspielen - Wer vom Sofa aus während der Sendung mitraten will, kann das ganz einfach mit der ARD Quiz App tun. Alle, die mitspielen, haben die gleichen Chancen auf den Gewinn. Es kommt nicht darauf an, wie viele Fragen beantwortet werden und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell