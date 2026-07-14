PIZ Heer

Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Versorgungsbataillon 7 in Unna

2 Dokumente

Unna (ots)

Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius verschafft sich am Dienstag, den 21. Juli bei seinem Truppenbesuch einen persönlichen Eindruck von der aktuellen Leistungsfähigkeit der Logistik und Instandsetzung bei den Mittleren Kräften des Heeres. Mit ihren radbasierten, hochmobilen Verbänden sind sie darauf spezialisiert innerhalb kürzester Zeit an ihren Einsatzort verlegen können.

Das Versorgungsbataillon 7 ist das logistische Rückgrat der Panzerbrigade 21 "Lipperland". Nachschub, Transport und Instandsetzung gehören zu den Hauptaufgaben des Verbandes. Sie versorgen Gefechtsverbände mit Verbrauchsgütern wie Munition, Betriebsstoffen, Ersatzteilen und Verpflegung. Mit Lkws oder Schwerlasttransportern transportieren sie bei-nahe alles - von der Wasserflasche bis zum Gefechtsfahrzeug. Mit spezieller Ausrüstung und Ausbildung setzen die Soldatinnen und Soldaten des Bataillons Waffensysteme und Fahr-zeuge instand. Das dafür genutzte Großgerät wird bei einer Vorführung vorgestellt.

Der direkte Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten steht im Vordergrund des Besuchs. Er schließt mit einem Pressestatement des Verteidigungsministers ab.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten und Einblicke in das Versorgungsbataillon 7 zu gewinnen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 16. Juli 2026, 10:00 Uhr, mit beiliegendem Akkreditierungsformular bei der Pressestelle der 1. Panzerdivision.

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell