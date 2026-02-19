Neue Osnabrücker Zeitung

Oliver Mommsen über seinen Fitness-Wahn: "Lebe eine jahrelange Midlife-Krise"

Schauspieler bezeichnet sich als ehemaligen "Profi-Schnösel" und reist stets mit Tee-Thermometer

Osnabrück (ots)

Osnabrück. Der Schauspieler Oliver Mommsen (55) geht mit seinem persönlichen Älterwerden sportlich um. "Ich lebe eine jahrelange Midlife-Krise. Nennen Sie irgendein Sportgerät - ich habe es oder ich will es haben", sagte er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

Sein Kampf gegen das Altern findet dabei nicht beim Chirurgen, sondern im Alltag statt: Der ehemalige "Tatort"-Star reist nach eigenen Angaben grundsätzlich mit Springseil und Rollschuhen im Gepäck. Selbst während des Gesprächs mit der Zeitung kam das Training nicht zu kurz: "Mein Fuß steht gerade auf einer Faszienrolle", verriet der 57-Jährige.

Neben der Sportlust pflegt Mommsen eine weitere, fast wissenschaftliche Leidenschaft: die Zubereitung von Tee. Während er für seine neue Rolle in der ARD-Reihe "Mord oder Watt" (Cuxhaven-Krimi) vor der Kamera demonstrativ Teebeutel benutzt, herrscht privat strikte Temperaturkontrolle. "Ich habe sogar, kein Scherz, ein Tee-Thermometer, um den Jasmintee bei 70 Grad zubereiten zu können", so der Schauspieler zu noz. Auf Reisen habe er stets mindestens fünf Sorten losen Tees dabei.

In dem Interview blickt der gebürtige Düsseldorfer zudem mit Amüsement auf die Kleidungsgewohnheiten deutscher Nordsee-Urlauber. Besonders der Trend zum "Pärchen-Look in Funktionskleidung" in Kombinationen aus Leuchtgrün und Magenta sei ihm in Cuxhaven und Umgebung aufgefallen. Er selbst sehe sich als "ehemaliger Profi-Schnösel", für den die Rolle des exzentrischen Tim Seebach in "Mord oder Watt" eine "einzige laufende Stilsünde" aus Hawaii-Hemden darstelle.

