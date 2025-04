Neue Osnabrücker Zeitung

Top-Ökonom Hüther: "Trump ist derzeit das größte Problem für die deutsche Wirtschaft"

IW-Direktor warnt vor Auflösung der Weltwirtschaftsordnung - Deutschland solle Führungsrolle übernehmen

Osnabrück (ots)

Der Ökonom Michael Hüther warnt vor dem US-Präsidenten, der ein massives Risiko für die deutsche Wirtschaft sei: "Das größte Problem für uns ist aktuell Donald Trump", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für eine so exportabhängige Volkswirtschaft wie Deutschland wäre eine Rückabwicklung der Weltwirtschaftsordnung eine Katastrophe.

Mit Blick auf den aktuellen Handelskonflikt zwischen den USA und der EU forderte Hüther eine entschlossene Reaktion auf europäischer Ebene. "Handelspolitik wird in Brüssel gemacht - aus gutem Grund". Die EU habe bereits mögliche Gegenmaßnahmen skizziert. "Wichtig ist, dass Deutschland innerhalb Europas wieder eine klare Führungsrolle übernimmt", so der Ökonom. Diese müsse in enger Kooperation mit Paris, Warschau und Rom erfolgen.

