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Verteidungsminister Boris Pistorius beim Deutsch-Niederländischen Panzerbataillon 414 in Lohheide

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Lohheide (ots)

Beim Panzerbataillon 414 verschafft sich Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag, den 16. Juli, persönlich einen aktuellen Eindruck von der derzeitigen Leistungsfähigkeit des binationalen deutsch-niederländischen Verbandes.

Nach der Begrüßung und einem Gespräch mit dem Kommandeur Oberstleutnant Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, wird Minister Pistorius Gespräche mit den Soldatinen und Soldaten des Verbandes führen.

Anschließend demonstrieren die Angehörigen des Bataillons Teile ihrer Leistungsfähigkeit im Rahmen einer praktischen Vorführung.

Zusätzlich wird in Lohheide an diesem Tag ein neues Großgerät der Landstreitkräfte vorge-stellt: der Schwere Waffenträger Infanterie auf Basis des GTK Boxer. Er steht für den schlag-kräftigen Kampf der Mittleren Kräfte.

Im Anschluss besteht die Gelegenheit, Großgerät aus nächster Nähe zu besichtigen und Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten zu führen. Der Besuch schließt mit einem Pres-sestatement des Verteidigungsministers ab.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten und Einblicke in das Panzerbataillon 414 zu gewinnen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Montag, den 13. Juli 2026, 10:00 Uhr, mit beiliegendem Akkreditierungsformular bei der Pressestelle der 1. Panzerdivision.

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