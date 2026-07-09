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Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Ausbildungs- und Übungszentrum Luftbeweglichkeit in Celle

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Celle (ots)

Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, verschafft sich am 16. Juli 2026 einen persönlichen Eindruck von der aktuellen Leistungsfähigkeit des Ausbildungs- und Übungszentrums Luftbeweglichkeit.

Als zentrale Ausbildungseinrichtung des Heeres dient das Ausbildungs- und Übungszentrum Luftbeweglichkeit der Truppenausbildung von nationalen und internationalen Kräften im gesamten Spektrum luftbeweglicher Operationen.

Der Hauptnutzer ist die Division Schnelle Kräfte. Aber auch die Objektschützer der Luftwaffe, Marineinfanterie oder beispielsweise Verbände der Jäger oder Gebirgsjäger trainieren regelmäßig in Celle.

Nach der Begrüßung und einem Gespräch mit dem Kommandeur Oberst Sönke Schmuck wird sich Verteidigungsminister Pistorius ein Bild von der simulationsgestützten Ausbildungslandschaft machen. Neben der Vorstellung moderner Ausbildungstechnologie wird eine Lage mit mehreren Luftfahrzeugen in Virtual Battle Space 4 dargestellt. Im Anschluss folgt eine Gesprächsrunde mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Montag, den 13. Juli 2026, 10 Uhr mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle des Ausbildungskommandos Leipzig.

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