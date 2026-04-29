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Online-Marketing von KMU: Welche Rolle localsearch spielt

Zürich (ots)

localsearch unterstützt KMU dabei, online sichtbar zu werden, neue Kunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Ein Überblick über Dienstleistungen und Mehrwert im digitalen Marketing für KMU.

Ob Coiffeur oder Handwerksbetrieb: Die Kundenreise beginnt heute fast ausnahmslos im Web. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor einer doppelten Herausforderung: Die blosse Existenz einer Website garantiert noch keine ausreichende Sichtbarkeit, um digital wettbewerbsfähig zu sein. Im Alltag fehlt jedoch oft die Zeit, sich intensiv mit dem digitalen Marketing zu befassen.

Anbieter wie localsearch bieten hier Unterstützung. Doch welche Aufgaben sie dabei tatsächlich übernehmen, ist oft unklar. Um hier Transparenz zu schaffen, stellt localsearch auf seiner Website einen umfassenden FAQ-Bereich mit Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verfügung.

Digitale Wettbewerbsfähigkeit stärken

localsearch unterstützt KMU dabei, online gefunden zu werden, Kundinnen und Kunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit digitalONE und advertiseONE bietet localsearch zwei leistungsstarke Lösungen, die KMU helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter zu stärken.

digitalONE kombiniert automatisierte Sichtbarkeit, eine professionelle Online-Präsenz, Website, Webshop, Online-Buchungstool, Reputationsmanagement und Tools für die Kundenkommunikation - einfach, persönlich und persönlich begleitet. advertiseONE sorgt mit datengetriebenen Online-Werbekampagnen auf Google, Meta und weiteren Plattformen für maximale Reichweite und messbare Erfolge.

localsearch setzt auf AI-Power: Künstliche Intelligenz unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Inhaltserstellung, Automatisierung und Optimierung ihrer digitalen Marketingmassnahmen. KI-basierte Assistenten helfen den KMU damit, effizienter zu arbeiten, Zeit zu sparen und die Qualität digitaler Auftritte weiter zu steigern - für noch mehr Wirkung im Online-Marketing.

Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU

localsearch, ein Tochterunternehmen der Swisscom, ist inzwischen Online-Marketing-Partner für 400'000 KMU in der Schweiz. Dabei sind Umsetzung und persönliche Beratung so miteinander verknüpft, dass sie auf die jeweiligen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind.

KMU erhalten somit eine ganzheitliche Betreuung, die alle wichtigen Bereiche für ein erfolgreiches Online-Marketing abdeckt.

Weitere Antworten auf häufige Fragen zu localsearch finden sich im FAQ: https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
stefan.wyss@localsearch.ch

Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuell

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