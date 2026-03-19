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MyCOCKPIT von localsearch: Mehr Buchungen, weniger Ausfälle

Zürich (ots)

Online-Buchungen werden immer wichtiger. Buchungstools helfen KMU nicht nur Termine digital zu verwalten, sondern auch plötzliche Terminabsagen zu reduzieren.

Coiffeur, Optiker oder Reifenwechsel: Online-Buchungen sind längst Alltag. Die Studie "KMU Digital Pulse 2025" von localsearch bestätigt das: 77 Prozent der Bevölkerung möchte ihre Termine online buchen.

Dies gelingt mit einem digitalen Buchungssystem. Buchungen sind rund um die Uhr und ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Kundinnen und Kunden können Terminanfragen einfach online stellen und das System trägt diese direkt in den Kalender ein, ohne manuelle Absprachen.

Digital buchen und No-Shows reduzieren

Viele Betriebe stehen vor einer wachsenden Herausforderung: Kurzfristige Absagen und sogenannte No-Shows nehmen zu. Trotz bestätigter Buchung erscheinen Kundinnen und Kunden nicht zum Termin. Die Folge: unerwünschter Leerlauf und Umsatzeinbussen.

Ein digitales Buchungssystem bietet hier wichtige Unterstützung. KMU erhalten eine zentrale Plattform für Kundenmanagement und Kommunikation. Gebuchte Termine lassen sich automatisch bestätigen und bei Bedarf per E-Mail oder SMS erinnern. Solche Erinnerungen reduzieren Terminversäumnisse.

Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit, eine Anzahlung oder Gebühr bei der Buchung zu hinterlegen. Diese Massnahmen werden bereits von vielen Betrieben ergriffen, um Termine verbindlicher zu machen.

Tipps für die Einführung eines Buchungstools

Das Buchungssystem MyCOCKPIT von localsearch verfügt darüber hinaus über Kalenderanbindung, KI-Unterstützung, Marketingtools und Online-Zahlungen. Auch Mitarbeitende und Ressourcen können direkt im Kalender geplant werden.

Damit das Tool im Alltag hilft, sind einige grundlegende Schritte wichtig. Zunächst sollten Dienstleistungen und verfügbare Zeitfenster im System hinterlegt werden. Danach wird die Buchungsfunktion auf der Website und Plattformen wie Google oder local.ch eingefügt. Hinweise auf der Website und in E-Mails zeigen der Kundschaft, dass Online-Buchungen möglich sind.

Richtig integriert, unterstützt MyCOCKPIT kleine Unternehmen dabei, No-Shows zu verringern und Termine verlässlicher zu planen.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

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