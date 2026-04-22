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localsearch erklärt: Wie KMU durch Kundenstimmen überzeugen

Zürich (ots)

Vertrauen muss nicht zeitaufwendig sein. localsearch zeigt, wie KMU Social Media und Bewertungen für eine starke Kundenbindung nutzen.

Der erste Eindruck eines Unternehmens bildet sich heutzutage vor allem online, durch soziale Netzwerke und Bewertungen. Ob Hotel oder Coiffeur: Potenzielle Kunden orientieren sich zuerst an den Erfahrungen anderer. Bewertungen fungieren als digitale Visitenkarte. Dennoch unterschätzen viele KMU die Wirkung, während sie den Aufwand überschätzen.

Bewertungen sind Beziehungspflege

Die Bewertungen Dritter wirken oft deutlich glaubwürdiger als klassische Werbung. Vertrauen wächst durch positives Feedback. Doch statt Bewertungen nur als Rückmeldung zu betrachten, sollten KMU sie als wichtiges Werkzeug für die Beziehungspflege verstehen.

"Zügig auf Feedback einzugehen, zeigt: Hier wird zugehört", sagt Kristina Mutter, Senior Product Manager für digitalONE bei localsearch. Diese Haltung stärkt die Kundenbindung und prägt das Image nachhaltig. Auch Social Media spielt dabei eine Rolle. Beiträge, Kommentare und Interaktionen geben Einblick in den Alltag eines Unternehmens und machen Qualität sichtbar.

Social Media und Bewertungen erfolgreich managen

Die Herausforderung liegt in der Übersicht: Bewertungen auf Plattformen wie Google, Facebook oder local.ch einzeln zu verfolgen, kostet Zeit. Lösungen wie digtalONE von localsearch bündeln diese Informationen in einem zentralen Dashboard. Bewertungen können auf einen Blick erfasst und direkt beantwortet, Social-Media-Beiträge geplant und auf allen Plattformen veröffentlicht werden. KI-gestützte Antwort- und Beitragsvorschläge erleichtern die Formulierung und nehmen einen grossen Teil der Arbeit ab.

Doch was ist, wenn Bewertungen ausbleiben? Es empfiehlt sich, selbst aktiv zu werden und Feedback anzustossen. Oft genügt ein Hinweis nach dem Termin, wenn folgende Tipps beherzigt werden:

Fragen, solange der Eindruck frisch ist.

Bei Lob auf die Bewertungsmöglichkeit hinweisen.

Einfachen Zugang bieten, z.B. QR-Code.

Aufzeigen, dass Bewertungen anderen Kunden helfen.

Ehrlich um Feedback bitten.

Echte Kundenstimmen schaffen Vertrauen - und das ist die Basis für dauerhaften Erfolg.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

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