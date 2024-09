ADAC SE

ADAC Solar stellt Städte-Ranking der Förderungen für Solarsysteme vor

München (ots)

Düsseldorf mit bis zu 20.500 Euro an der Spitze

Bund, Länder und Kommunen zusammen übernehmen in einigen Städten mehr als ein Drittel der Kosten bei PV-Anlagen und Komponenten

Preise bei Solaranlagen und Speicherlösungen über 30 Prozent niedriger als im Vorjahr

(ADAC SE) Förderungen für alternative Energien und Antriebe stehen akut in der politischen Diskussion. Doch bereits jetzt gibt es finanzielle Anreize: Wer sein Haus für die Energiewende rüsten möchte, kann in Düsseldorf mehr als 20.500 Euro und in Stuttgart mehr als 18.000 Euro an staatlichen Förderungen erhalten - und bekommt damit deutlich mehr als ein Drittel der Kosten bezuschusst. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Marktanalyse von ADAC Solar, der Plattform für hochwertige Photovoltaik-Lösungen, durchgeführt mit Unterstützung von Zolar, dem Climate-Tech für intelligente Solarsysteme. Die Auswertung der Förderzusagen in 80 Städten Deutschlands zeigt: Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und angeschlossene Komponenten sind regional sehr unterschiedlich und können die Investition in die nachhaltige private Energieversorgung teils merklich unterstützen.

"Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Fördersituation nach wie vor unübersichtlich und kompliziert", sagt Sascha Coccorullo, Leiter Strategy & New Business der ADAC SE. "Es gibt Förderungen für PV-Anlagen, Stromspeicher, Wallbox und Wärmepumpen. Dabei gilt es nicht allein auf den Bund nach Förderungen zu schauen, sondern ebenso auf Bundesland- und Kommunalebene. Unsere Auswertung macht die lokale Fördersituation transparent und zeigt: Die Unterschiede können gewaltig sein."

ADAC Solar hat die online verfügbaren Informationen zu Fördersummen von Bund, Ländern und Gemeinden am Beispiel von 80 deutschen Großstädten untersucht. Betrachtet wurden integrierte Anlagen, wie sie beispielsweise eine vierköpfige Familie benötigt: 15 kWp Solaranlage mit 16 kWh Batteriespeicher, einer 11 kW Wallbox und einer 10 kW Wärmepumpe, inklusive Zählerschrankarbeiten.

Da seit 2023 die Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen bis zu 30 kWp und dazugehörige Speicherlösungen entfällt, gewährt der Fiskus de facto zusätzlich zu allen Förderungen noch einen Steuernachlass - im Falle der hier gewählten Beispielanlage rund 5.000 Euro.

Auf die Spitzenplätze mit den höchsten kumulierten Fördersummen in Düsseldorf und Stuttgart folgen auf den Rängen drei bis sechs München, Recklinghausen-Hillerheide, Bremen und Mannheim mit einer maximalen Förderung zwischen 15.248 Euro (München) und 10.550 Euro (Mannheim).

Die fünf Städte mit der größten möglichen Förderung für Wärmepumpen sind Bremen, Ulm, Düsseldorf, Mannheim und Recklinghausen. Zuschüsse für Speicherlösungen gibt es in der Regel abhängig von der jeweiligen Speicherkapazität. Beim hier gewählten Beispielsystem bieten Berlin mit 4.800 Euro und Düsseldorf mit 4.000 Euro, sowie Stuttgart mit 3.600 Euro die höchsten Fördersummen. Bei Wallboxen ist das Förderangebot relativ schmal: Neben einer pauschalen Förderung von 40 Prozent des Kaufpreises für Haushalte in Nordrhein-Westfalen, die sich aber nicht an Hauseigentümer richtet, gibt es zusätzliche kommunale Zuschüsse nur noch in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Fürth.

Die gesamte Auswertung zu den Förderangeboten in 80 deutschen Städten ist im Magazin der ADAC Fahrzeugwelt verfügbar, Interessierte erhalten weitere Informationen rund um Förderungen bei ADAC Solar.

Produktangebot

ADAC Solar ist die Plattform für hochwertige Photovoltaik-Lösungen. Damit begleitet die ADAC SE Mitglieder und Kunden auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Energieversorgung. Die individuellen Vorteile durch Photovoltaik und E-Mobilität werden mithilfe des ADAC Solarrechners durch wenige Klicks am Smartphone oder am PC aufbereitet und das Sparpotenzial aufgezeigt. Der ADAC Sonnenkilometer-Monitor weist am Beispiel eines Musterhaushalts über 9000 Kilometer aus, die jährlich im E-Auto mit Sonnenstrom gefahren werden können. Bei Abschluss über ADAC Solar erhalten ADAC Mitglieder zudem einen exklusiven Vorteil in Form eines kostenfreien Solarmoduls.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

