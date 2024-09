ADAC SE

Ludger Kersting übergibt Leitung der ADAC Service GmbH an neue Doppelspitze

München (ots)

Geschäftsführer Ludger Kersting beendet aktive Zeit im ADAC nach fast 38 Jahren / Nachfolge als Leitung der B2B-Aktivitäten im ADAC übernehmen Dieter Birk und Dirk Fröhlich

Ludger Kersting, Geschäftsführer der ADAC Service GmbH, geht zum 30. September 2024 in den Ruhestand. Das Tochterunternehmen der ADAC SE, in dem die Partnerschaften des ADAC mit der Automobil- und Mobilitätswirtschaft organisiert sind, wird unter eine neue Doppelführung gestellt: Dirk Fröhlich und Dieter Birk kümmern sich zukünftig um die nahtlose Fortsetzung der erfolgreichen B2B-Beziehungen zu internationalen Automobilclubs, Automobilherstellern, Versicherungen und Logistikunternehmen.

Ludger Kersting arbeitete seit 1987 beim ADAC, seit 1991 wirkte der studierte Volkswirt an der Spitze des Assistance-Geschäfts. In der Automobilbranche und beim Club hat sich Kersting vor allem als kenntnisreicher Kontakt zwischen ADAC und der Automobil- und Versicherungswirtschaft einen Namen gemacht. Sein Einsatz als Koordinator des ARC Europe Netzwerks und seine Arbeit im B2B-Geschäft des ADAC haben über viele Jahre hinweg Maßstäbe gesetzt. Seit 2013 agierte er als Geschäftsführer der ADAC Service GmbH und war federführend an der Gründung der Schadenpartnernetzwerk GmbH (SPN) beteiligt, deren Geschäftsführung er von 2015 bis 2022 verantwortete.

Dr. Claudius Leibfritz, Vorstand der ADAC SE für Strategie, Versicherungen und Assistance: "Mit Ludger Kersting verabschieden wir einen außergewöhnlichen Menschen, der den ADAC über fast vier Jahrzehnte hinweg mit seinem Engagement und seiner unermüdlichen Arbeit geprägt hat. Wir wünschen ihm alles Gute im Ruhestand und werden ihn als Wegbereiter für den ADAC und Brückenbauer in der Industrie vermissen. Seine Verantwortungsbereiche haben wir indessen aus eigenen Reihen nachbesetzt: Dieter Birk und Dirk Fröhlich werden das B2B-Geschäft des ADAC mit Erfolg weiterführen."

Nachfolge kommt aus den eigenen Reihen

Die Leitung der ADAC Service GmbH haben Dirk Fröhlich (Sprecher der Geschäftsführung) und Dieter Birk übernommen. Dirk Fröhlich leitete seit 2018 als Geschäftsführer den ADAC Truckservice. Seine Arbeitsschwerpunkte sind vor allem Vertrieb, Digitalisierung sowie Change Management. Fröhlich bekleidete vor seiner Zeit beim ADAC kaufmännische Führungspositionen unter anderem bei der AOK Baden-Württemberg und der Privatärztlichen Verrechnungsstelle. Über eine von ihm gegründete und geführte Beratungsgesellschaft war er 2017 beim ADAC Truckservice eingestiegen.

Dieter Birk wird in der ADAC Service GmbH die Bereiche ARC-Verbund der europäischen Automobilclubs und Marketing verantworten. Birk ist Betriebswirt mit den Schwerpunkten Finanz- und Investitionswirtschaft. Er ist seit 1990 in führenden Positionen beim ADAC tätig, seit 2017 ist er Prokurist der ADAC Service GmbH. Birk bringt ausgewiesene Marketing- und Salesexpertise in die Geschäftsführung der ADAC Service GmbH ein. Seit 1996 ist er International Business Manager bei ARC Europe und dort verantwortlich für Partnerschaften mit Automobilherstellern aus mehr als 30 Ländern.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

