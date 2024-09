ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 1. Oktoberhälfte

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Rematch

Online First, Serie - Ab 2. Oktober auf arte.tv

1997 fordert der kriselnde IT-Riese IBM den Schachweltmeister Garry Kasparov zum Rematch gegen seinen Supercomputer Deep Blue heraus. Ein unerbittliches Duell Mensch gegen Maschine beginnt. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und ist als psychologischer Thriller inszeniert. Sie stellt wichtige Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz und was sie für die Menschheit bedeutet - Fragen, die heute aktueller sind denn je.

Filmreihe François Truffaut

Schwerpunkt - Ab dem 14. Oktober auf arte.tv

ARTE widmet François Truffaut, dem berühmten und viel zu früh verstorbenen Regisseur der französischen Nouvelle Vague, einen Programmschwerpunkt. Zu sehen sind u.a. die Web Only Filme "Tisch und Bett" und "Liebe auf der Flucht". ARTE zeigt zudem "Das Geheimnis der falschen Braut" mit Catherine Deneuve und Jean-Paul Belmondo und den selten gezeigten Film "Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent". Ergänzt wird der Schwerpunkt mit der Online First Doku "Jean-Pierre Léaud - Truffauts Alter Ego".

WISSENSCHAFT

Risiko Extremwetter - Gewitter, Hagel und Starkregen

Online First, Dokumentation - Ab jetzt auf arte.tv

Der Klimawandel macht das Wetter immer unberechenbarer. Hagel, Sturm, Gewitter und Starkregen nehmen zu. Allein in Deutschland beziffert der Gesamtverband der Versicherer die Schäden durch Naturgefahren für das Jahr 2023 auf 5,7 Milliarden Euro. Wird sich die Lage weiter zuspitzen und welche Maßnahmen sind nötig und möglich?

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Jimmy Carter - Der Rock-'n'-Roll-Präsident

Online First, Dokumentarfilm - Ab dem 25. September auf arte.tv

Wie kein zweiter US-Präsident begeisterte sich Jimmy Carter öffentlich für populäre Musik - ganz zum Gefallen der damaligen Musikstars, die sich im Wahlkampf 1976 für ihn engagierten. ARTE ehrt den Politiker anlässlich seines 100. Geburtstages am 1. Oktober und zeigt einen Dokumentarfilm, der einen völlig neuen Blick auf den "Rock-'n'-Roll-Präsidenten" wirft und zeigt, welche entscheidende Rolle die populäre Musik jener Tage für seinen Wahlsieg spielte. Das Porträt eines großen Humanisten, der in der Musik eine versöhnungsstiftende Kraft sah.

Europa und der Eiserne Vorhang

Online First, Dokumentationsreihe - Ab dem 8. Oktober auf arte.tv

Wie konnte es Stalin, seiner Geheimpolizei und seinen verbündeten Diktatoren gelingen, nach dem Zweiten Weltkrieg 85 Millionen Menschen in einem Gebilde von Satellitenstaaten gewaltsam zu unterdrücken? In der 3-teiligen Dokureihe schildern Zeitzeugen aus verschiedenen ehemaligen Ostblock-Staaten, darunter Altbundespräsident Joachim Gauck, eindrücklich ihre persönlichen Erlebnisse.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Frankfurter Buchmesse 2024

Schwerpunkt - Einzelne Programme bereits jetzt auf arte.tv

Ehrengast bei der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist Italien - Anlass für ARTE, mit vier Kulturdokumentationen einen Blick auf die literarische Seite des Sehnsuchtslands zu werfen. Dazu zählen u.a. "La Storia - Vom Skandal zum Klassiker" (online ab 9.10.) sowie "Kulturkampf auf Italienisch" (online ab 15.10). Auf dem Programm stehen des weiteren italienische Spielfilm-Klassiker zum Neu- oder Wiederentdecken, wie beispielsweise "Habemus Papam - Ein Papst büxt aus" (online ab 16.10.), sowie ein Blick auf die aktuelle Literaturszene.

New Order: Macht, Korruption und Lügen

Web Only, Dokumentarfilm - Ab dem 9. Oktober auf arte.tv

Der Film beleuchtet den kreativen Prozess und die Entstehungsgeschichte des zweiten Studio-Albums "Power, Corruption & Lies" der britischen New-Wave-Band New Order aus dem Jahr 1983. Mit exklusiven Interviews und bisher unveröffentlichten Aufnahmen zeigt der Film die kreative Energie und den kulturellen Einfluss, der New Order zu einer der bedeutendsten Bands der 1980er Jahre machte. New Orders weltweiter Smash-Hit "Blue Monday" gilt als ein Pionierstück der elektronischen Tanzmusik.

MUSIK

Antrittskonzert von Christian Thielemann: mit Igor Levit und der Staatskapelle Berlin

Konzert - Am 7. Oktober um 19h im Livestream und ab dem 13. Oktober auf arte.tv

In seinem ersten Konzert als neuer Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden dirigiert Christian Thielemann ein vielseitiges Programm. Der Abend beginnt mit Samy Moussas "Elysium", gefolgt von Felix Mendelssohn Bartholdys Klavierkonzert Nr. 2 in d-Moll mit Igor Levit als Solist am Klavier. Den Abschluss bildet Arnold Schönbergs symphonische Dichtung "Pelléas et Mélisande".

Ein Volksbürger

Web Only, Theater - Ab dem 2. Oktober auf arte.tv

Die Theaterfarce "Ein Volksbürger" von NICO AND THE NAVIGATORS zeigt den Aufstieg eines Populisten, der zum Ministerpräsidenten eines fiktiven Bundeslandes gewählt wird. Der absehbare Konflikt mit der Bundesregierung führt zur vollständigen Eskalation. Fabian Hinrichs spielt einen charismatischen Verführer, der das demokratische System mit Charme und Intelligenz bis zum politischen Showdown herausfordert.

