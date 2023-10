PHOENIX

Eskalation in Nahost - Die Welt ringt um Lösungen

internationaler frühschoppen

Sonntag, 22. Oktober 2023, 12.00 Uhr

Eskalation in Nahost - Die Welt ringt um Lösungen

Die Sorge vor einem Flächenbrand ist zurück: Der brutale Großangriff der Hamas hat alte Konfliktlinien in einer instabilen Weltregion wieder aufgerissen. An der Grenze zum Gazastreifen bringt sich die israelische Armee in Stellung,um zum Gegenschlag auszuholen. Während eine Bodenoffensive kurz bevor zu stehen scheint, laufen die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren.

Wie ernst die Lage ist, unterstreicht die Zahl der Regierungschefs, die in dieser Woche in die Region reiste. Die internationalen Bemühungen sollen eine Ausweitung des Konflikts, aber auch eine humanitäre Katastrophe im abgeriegelten Gaza verhindern. Währenddessen tobt der Krieg in der Ukraine weiter.

Was werden die nächsten Tage im Nahen Osten bringen? Wie lässt sich eine weitere Eskalation des Konflikts vermeiden? Welche Erfolgschancen hat die Diplomatie? Wie groß ist die Gefahr, dass sich der Iran in das Geschehen einmischt? Und was bedeutet die Situation im Nahen Osten für den Krieg in der Ukraine?

Eva Lindenau diskutiert mit:

· Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine

· Prof. Katajun Amirpur, Publizistin und Islamwissenschaftlerin, Uni Köln

· Cathryn Clüver Ashbrook, deutsch-amerikanische Publizistin, Bertelsmann-Stiftung

· Konstantin Goldenzweig, freier Journalist aus Russland

