Kaufland senkt Preise für weitere Artikel der Eigenmarke K-Classic dauerhaft

Neckarsulm (ots)

Zum 16. Oktober senkt Kaufland weiter die Verkaufspreise im Eigenmarkenbereich. Diesmal stehen Tomaten-Produkte von K-Classic im Fokus sowie - pünktlich zum Beginn der Backzeit - Mehl. Grund hierfür sind gesunkene Rohwarenpreise. Diesen Preisvorteil gibt Kaufland an seine Kunden weiter. So kostet zum Beispiel die 500-Gramm-Packung passierte Tomaten ab sofort 0,79 Euro statt 0,85 Euro, die Ein-Kilo-Packung Weizenmehl 0,65 Euro statt 0,79 Euro und die Ein-Kilo-Packung Paniermehl 1,59 Euro statt 1,69 Euro. Allein in diesem Jahr hat Kaufland bereits über 1.800 Artikel dauerhaft im Preis gesenkt.

In den vergangenen Monaten waren die Verbraucher von gestiegenen Lebenshaltungskosten betroffen. Kaufland steht für eine große Auswahl zu niedrigen Preisen. Dazu gehört es aus Unternehmenssicht auch, Preisvorteile direkt an seine Kunden weiterzugeben.

