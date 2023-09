Kaufland

Top-Noten für Kaufland bei Öko-Test

In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnte Kaufland wieder einmal mit mehreren Eigenmarkenprodukten punkten. So erhielt das Bevola Men After Shave Balsam Ultra Sensitiv die Note "sehr gut" und die Knusprigen Chips Paprika von K-Classic sowie der Langkorn Naturreis von K-Bio jeweils die Note "gut", wobei der Naturreis zugleich Testsieger seiner Kategorie ist.

Im Test mit 26 After-Shave-Balsamen überzeugte das Produkt von Kaufland bei den Inhaltsstoffen und zählt mit der Note "sehr gut" zu den Testsiegern.

Ebenfalls bei Öko-Test im Mittelpunkt stand Reis. Für das Verbrauchermagazin wurden 21 Reis-Marken, davon je sieben Mal Naturreis, Risotto und Basmati, getestet. Das Ergebnis: Der Langkorn Naturreis der Kaufland-Eigenmarke K-Bio wurde bei den Inhaltsstoffen mit "gut" und der Sensorik sogar mit "sehr gut" bewertet.

Zu guter Letzt nahmen die Öko-Tester auch Kartoffelchips unter die Lupe. Unter insgesamt 20 getesteten Produkten überzeugten die knusprigen Chips der Geschmacksrichtung Paprika von K-Classic. Sie erhielten das Gesamturteil "gut" und gehören zu den günstigsten Produkten im Test.

