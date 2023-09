Kaufland

Zuwachs im Eigenmarken-Sortiment von Kaufland: Staubsaugerbeutel von K-Classic

Neckarsulm (ots)

Unter der Eigenmarke K-Classic führt Kaufland bundesweit nun auch eine Auswahl an Staubsaugerbeuteln. Damit stärkt der Einzelhändler erneut die Bedeutung seiner Eigenmarken. K-Classic steht für gute Preise und gute Qualität.

"Die Einführung des K-Classic Staubsaugerbeutels ist ein weiterer Schritt, um unser Eigenmarken-Sortiment vielfältiger aufzustellen und so sämtliche Bedürfnisse des täglichen Bedarfs unserer Kunden abzudecken", sagt Katja Birofio, Geschäftsführerin Einkauf Nonfood bei Kaufland International.

Der K-Classic Staubsaugerbeutel vereint eine Vielzahl an Vorteilen: So ist er "Made in Germany", wirkt stark geruchsmindernd und ist durch Filtration von problematischem Feinstaub wie Schimmelsporen, Pollen und Milbenkot anti-allergen. Zudem bietet er eine hohe Saugleistung, denn der Staub wird im Beutel optimal verteilt, um eine hohe Staubaufnahmekapazität zu garantieren.

Auch in Sachen Zertifizierung glänzt der K-Classic Staubsaugerbeutel: Zum einen trägt er das FSC-Siegel für seine Verpackung, die gute Waldnutzung fördert, zum anderen ist er vom TÜV Rheinland für seine Saugleistung, Nutzungsdauer und Filterwirkung zertifiziert. "Zudem bleiben wir auch in diesem Segment unseren Werten treu und legen einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir planen die Kunststoff-Halteplatten aus Rezyklat herzustellen und werden das in Kürze zertifizieren", erklärt Birofio.

Insgesamt werden unter K-Classic 14 verschiedene Staubsaugerbeutel-Typen angeboten. Den passenden Beutel für den heimischen Staubsauger finden Kunden über die Produktverpackungen sowie mithilfe eines QR-Codes am Regal, über den sie zu einem Typenfinderkatalog auf der Kaufland-Webseite gelangen. Der Preis liegt bei 4,45 Euro pro Packung, die jeweils vier Beutel und einen Filter enthält.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell