Witt-Gruppe

Arbeiten aus dem Urlaubsland: Workation-Möglichkeit für Mitarbeitende der Witt-Gruppe

Weiden (ots)

Mitarbeitende der Witt-Gruppe müssen sich seit Kurzem nicht mehr unbedingt freinehmen, um an den Strand zu fahren: Workation macht's möglich. Das Unternehmen bietet Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit, an 30 Tagen im Jahr ins Ausland zu reisen und von dort aus zu arbeiten. Erste Tester sind begeistert.

Die Familie im Ausland besuchen, mal eine andere Kulisse vor Augen haben, den Kopf freibekommen für neue Gedanken: Das ist für Mitarbeitende der Witt-Gruppe nicht mehr nur im Urlaub möglich. Denn sie können jetzt an bis zu 30 Tagen im Jahr in alle Länder der EU und der Europäischen Freihandelszone EFTA reisen - aus arbeitsrechtlichen Gründen sind die Schweiz und Belgien ausgenommen - und von dort aus arbeiten. Denn: "Warum nicht?" findet Gesa Sewtz, Bereichsleiterin Human Resources. "In einer hybriden Arbeitswelt, in der manche Mitarbeitende ins Büro kommen und andere lieber von zuhause aus arbeiten, ist das für mich der logische nächste Schritt: Das Reisen - auch ins Ausland - mit dem Job zu verbinden. Und unsere Mitarbeitenden haben sich hierfür eine Lösung gewünscht."

Begeisterte Stimmen von ersten Testern

Über ein Gespräch mit dem Vorgesetzten wird der Antrag auf die sogenannte "Workation" angestoßen - dabei sollte mit einer Vorlaufzeit von rund drei Wochen gerechnet werden. Dann kann es losgehen. Bastian Wipfler, Performance Marketing Manager bei der zur Witt-Gruppe gehörenden Marke heine in Karlsruhe, war für seine Workation auf Mallorca. "Ich arbeite in einem crossfunktional aufgestellten Team, das an zwei Standorten zuhause ist, wodurch sowieso vieles online abläuft. Da ich gerne reise, war die Workation für mich die perfekte Möglichkeit, auch außerhalb des Urlaubs mal rauszukommen. Ein Pluspunkt ist, dass man gleich auf ganz andere Ideen kommt, wenn sich die Umgebung ändert", erzählt er.

Auch Carola Bayer-Lange, Abteilungsleiterin Learning & Development, hat es ausprobiert. "Ich war in Italien und habe die Reise mit einem Besuch bei einem guten Freund verbunden", sagt sie. "Die Antragstellung war wirklich unkompliziert. Wichtig ist eine stabile Internetverbindung, aber ansonsten macht es keinen Unterschied, ob ich von zuhause aus arbeite oder aus dem Urlaubsland - nur Zeit für die An- und Abreise muss man natürlich einplanen, um eine entspannte Eingewöhnung in die neue Umgebung sicherzustellen. Dafür bieten sich das Wochenende oder ein zusätzlicher Urlaubstag an", meint sie.

Bei Rahmenbedingungen an Otto Group orientiert

HR-Bereichsleiterin Gesa Sewtz freut sich, dass das Angebot von vielen Kolleginnen und Kollegen angenommen wird. Bei den Rahmenbedingungen, also etwa der Begrenzung auf 30 Tage in Summe bzw. 10 Tage pro Land und Jahr, folgt die Witt-Gruppe den Empfehlungen der Otto Group, zu der das Unternehmen seit 1987 gehört. So sollen etwa Mitarbeitende, die einer arbeitsplatzgebundenen Tätigkeit nachgehen, kein Gefühl der Benachteiligung entwickeln - u.a. deshalb die zeitliche Begrenzung. "Wir sammeln jetzt erste Erfahrungen und sind zuversichtlich, dass sich Workation als weiteres Angebot für unsere Mitarbeitenden etablieren wird", so Sewtz. Zu vermuten ist, dass die Erzählungen der Workation-Tester, sobald diese zurück im Büro sind, so manche Mittagsrunde erheitern werden. Und, dass die neuen Perspektiven beim Arbeiten sicherlich auch zu neuen Ideen für die Witt-Gruppe führen!

Über die Witt-Gruppe

Mit 21,6 Millionen Kund*innen weltweit, einem Umsatz von 1,231 Mrd. Euro (IFRS) im Geschäftsjahr 2021/22 und einem Onlineanteil von rund 37 Prozent zählt die Witt-Gruppe zu den führenden textilen Omnichannel-Unternehmen für die Zielgruppe 50plus. Die Unternehmensgruppe ist derzeit mit elf Marken in zehn Ländern, darunter die 1907 gegründete Marke WITT WEIDEN, sowie mit 23 Online-Shops aktiv. Seit Ende 2019 gehört die Marke heine zur Witt-Gruppe. Die Witt-Gruppe ist mit rund 3.700 Mitarbeitenden nicht nur einer der größten Arbeitgeber der Oberpfalz, sondern auch einer der beliebtesten Deutschlands: 2022 wurde das Unternehmen zum zehnten Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Seit 1987 ist das Unternehmen mit Sitz in Weiden Teil der Otto Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.witt-gruppe.eu.

