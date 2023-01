ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 2. Februar 2023, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert "Ein Mann namens Otto" ist das US-Remake des schwedischen Kinoerfolgs "Ein Mann namens Ove". Steven Gätjen und Daniel Schröckert vergleichen den neuen Film mit Tom Hanks mit dem Original. Anschließend gibt Steven Gätjen seinen Filmtipp für den Monat Februar: "Bigger Than Us" ist ein Dokumentarfilm zum Thema Klimaschutz, der sechs Aktivisten porträtiert, die sich in ihrem jeweiligen Heimatland für die Rettung des Planeten, also ihre Zukunft, engagieren. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung – zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

