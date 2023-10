Kaufland

Preissenkung erleichtert Kunden weiter den Zugang zu Veggie-Produkten

Neckarsulm (ots)

Bei Kaufland erhalten die Kunden mehr als 7.000 Marken- und Eigenmarkenprodukte, die dauerhaft so günstig sind wie bei den Discountern. Dieses Preisversprechen gilt auch für die veganen und vegetarischen Ersatzprodukte der Eigenmarke K-take it veggie. Daher reduziert das Unternehmen ab sofort die über 90 Produkte dieser Eigenmarke und gleicht sie damit an das Preisniveau der entsprechenden Artikel tierischen Ursprungs an. So kostet beispielsweise der Sojajoghurt 500 Gramm 0,85 Euro statt bisher 1,39 Euro, das vegane Hack 250 Gramm 1,89 Euro statt bisher 2,99 Euro, die veganen Käsescheiben 150 Gramm 1,39 Euro statt bisher 1,99 Euro und die veganen Schnitzel 200 Gramm 1,56 Euro statt bisher 2,19 Euro.

Vegane Ernährung spielt für immer mehr Menschen eine große Rolle: Fast jeder fünfte Deutsche setzt sich mit einem veganen Lebensstil auseinander und ernährt sich zumindest gelegentlich vegan. Besonders wichtig sind für Veganer dabei Ersatzlebensmittel für Produkte tierischen Ursprungs. Wo immer möglich, möchte Kaufland seinen Kunden deshalb den Zugang zu Veggie-Produkten erleichtern.

Den Kunden umfassende pflanzliche Alternativen zu bieten, ist außerdem ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, darum bietet Kaufland eine sehr große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten zu günstigen Preisen an. Insgesamt bietet das Unternehmen mehr als 1.300 vegane und vegetarische Produkte dauerhaft im Sortiment. Das vegane Sortiment - in der Definition Ersatz für Fleisch, Wurst, Käse und Milch - umfasst derzeit bis zu 180 Artikel.

Vor bereits sieben Jahren hat Kaufland die Eigenmarke K-take it veggie eingeführt. Seither ist die Nachfrage kontinuierlich gestiegen, dementsprechend hat das Unternehmen das Sortiment erweitert und wird es auch zukünftig entwickeln. Zusätzlich bietet Kaufland den Verbrauchern unter www.kaufland.de/rezepte rund 400 vegane und vegetarische Rezeptideen.

Kaufland