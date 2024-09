Deutsche Krebshilfe

Über vier Millionen Euro für die Deutsche Krebshilfe

"Der Quiz-Champion" im Rekordformat - 16 Stunden live in ZDF und ZDF-Mediathek

Von Samstagabend, 14. September, ab 20.15 Uhr bis Sonntagmittag, 15. September, um 12.15 Uhr fand "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" mit Moderator Johannes B. Kerner als bisher längste Quizsendung des ZDF für die Deutsche Krebshilfe statt. In dem Rekordformat des ZDF, das über 16 Stunden lang live verfolgt werden konnte, testeten insgesamt 22 Quiz-Kandidaten und fünf prominente Experten im "Spenden-Special" und in der anschließenden "Spenden-Challenge" ihr Wissen zugunsten der gemeinnützigen Organisation. Der Quiz-Champion des Abends war Thorsten Zirkel, der 80.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe erspielte. Insgesamt kam eine Spendensumme von über 4,1 Millionen Euro für die gemeinnützige Organisation zusammen.

"Vor 50 Jahren wurde die Deutsche Krebshilfe von der wunderbaren Ärztin Mildred Scheel gegründet. Die Organisation ist für onkologische Entwicklungen in Deutschland immens wichtig", sagt Anne-Sophie Mutter, Präsidentin der Deutschen Krebshilfe. "Das besondere Anliegen der Deutsche Krebshilfe ist es, die Krebsforschung in Deutschland zu fördern, denn nur durch neue Erkenntnisse aus der Forschung können Krebserkrankungen immer besser behandelt werden."

"Gemeinsam möchten wir daher heute Abend Großes schaffen und die Arbeit der Deutschen Krebshilfe unterstützen", sagte Johannes B. Kerner in der Live-Sendung. Die drei Promi-Quizzer Sebastian Klussmann, Annegret Schenkel und Thorsten Zirkel lieferten sich spannende Quiz-Duelle mit den fünf prominenten Quiz-Experten Wigald Boning (Kategorie Erdkunde), Sarah Wiener (Kategorie Ernährung), Bastian Pastewka (Kategorie Film und Fernsehen), Marcel Reif (Kategorie Sport) und Anna Thalbach (Kategorie Literatur und Sprache). Quiz-Champion wurde Thorsten Zirkel, der 80.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe erspielte.

Zu Gast bei Johannes B. Kerner war Raphael mit seiner Familie. Bei dem 12-Jährigen wurde vor anderthalb Jahren Lymphknotenkrebs, das sogenannte Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Nach einer auf ihn zugeschnittenen Chemotherapie, die er mehrere Monate im Rahmen einer von der Deutschen Krebshilfe geförderten klinischen Studie erhielt, geht es Raphael heute wieder gut. Neben der Schule gibt er sich voller Begeisterung seinen Hobbies Tennis und Volleyball hin.

"Bei der Behandlung des Hodgkin-Lymphoms hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan, so dass wir mittlerweile Heilungsraten von fast 95 Prozent erreichen", sagte Professorin Dr. Angelika Eggert, Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit dem Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie an der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Wir müssten aber noch besser werden, auch um schwerwiegende Nebenwirkungen der Therapien zu reduzieren. Dazu seien die Durchführung von Studien sehr wichtig, die die Deutsche Krebshilfe in großem Umfang unterstütze, so Professorin Dr. Angelika Eggert.

Die Diagnose Lungenkrebs traf den Unternehmensberater Stephan Kaiser vor sechs Jahren völlig unvorbereitet. Nach der Entfernung des Tumors folgten Rückfälle. Es wurde deutlich, dass seine Krebserkrankung nicht mehr heilbar ist. Dann konnten die Ärzte die Ursache für seinen Lungenkrebs herausfinden. Es handelt sich um eine bestimmte Tumormutation, die das Wachstum des Tumors begünstigt und die zielgerichtet behandelt werden konnte. Dank des nationalen Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs, das für Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs qualitätsgesicherte molekulare Diagnostik sowie abgestimmte personalisierte Therapieempfehlungen anbietet und das die Deutsche Krebshilfe fördert, kann Patienten wie Stephan Kaiser geholfen werden.

"Stephan Kaiser ist ein Beispiel dafür, wie innerhalb kurzer Zeit durch die Entwicklung neuer Medikamente und neuer Diagnostikstrategien es Menschen schaffen können, die Krankheit in den Griff zu bekommen und wieder in ihr Leben zurückkehren", sagte Professor Dr. Reinhard Büttner, Direktor des Instituts für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie des Universitätsklinikums Köln.

16 Stunden quizzen, informieren und spenden für den guten ZweckDirekt im Anschluss an die Sendung der "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" ging es ab 23.15 Uhr nahtlos weiter mit der "Spenden Challenge", die in der ZDF-Mediathek und von 01:00 Uhr bis 05:30 Uhr auch im linearen Fernsehen übertragen wurde. Zahlreiche Social-Media-Stars von Plattformen wie YouTube, Instagram oder Twitch, aber auch bekannte Darsteller aus jungen Sendeformaten des ZDF und der ZDFmediathek unterstützten die gute Sache und traten als Quiz-Kandidaten an. Darüber hinaus veröffentlichten sie die ganze Nacht über Beiträge und Stories zur "Spenden-Challenge" in ihren Kanälen. In der "Spenden-Challenge" erhielt die Deutsche Krebshilfe 1.000 Euro für jedes gewonnene Duell der Kandidaten. Insgesamt kamen dabei 55.000 Euro zusammen. Viele Influencer legten selbst noch etwas auf die erspielte Summe drauf. In der Nacht waren Unterstützer der Deutschen Krebshilfe live vor Ort oder schalteten sich auch digital hinzu, um ihr Engagement und ihren Einsatz für die gemeinnützige Organisation zu präsentieren.

Die Gesamt-Spendensumme von über 3,9 Millionen Euro am Ende der Show verkündete Johannes B. Kerner live im ZDF-Fernsehgarten. Im Verlauf des Sonntags konnte weiter gespendet werden, sodass am Ende 4,1 Millionen Euro zusammenkamen. Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe: "Das ist ein großartiges Spendenergebnis und ich bin sehr dankbar, dass sich so viele Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen für Menschen mit Krebs einsetzen. Mein besonderer Dank und Respekt gilt auch dem Moderator Johannes B. Kerner und allen Promi-Experten, die sich selbst herausgefordert haben, um das "Spenden-Spezial" und die "Spenden-Challenge" zu ermöglichen." Er dankte auch dem ZDF für die langjährige Zusammenarbeit. Das ZDF habe auch im Jubiläumsjahr der Deutschen Krebshilfe deutlich gemacht, dass es an der Seite krebskranker Menschen stehe.Wer das besondere TV-Format verpasst hat, kann alle Sendeteile, die im linearen Fernsehen übertragen wurden, auch nachträglich in der ZDF-Mediathek ansehen.

Alle Teilnehmer im Überblick

"Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" | 20.15 Uhr - 23.15 Uhr |

ZDFQuiz-Kandidaten: Annegret Schenkel, Sebastian Klussmann, Thorsten Zirkel

Experten: Anna Thalbach, Bastian Pastewka, Marcel Reif, Sarah Wiener, Wigald Boning

Prominente am Spenden-Telefon: Francis Fulton Smith, Sabine Postel, Gerit Kling, Elena Carriére, Nadine Angerer, Waldi Lehnertz, Harold Kreis, Kai Wissmann, Henning Krautmacher, Dennenesch Zoudé, Susanne Klehn, Özden Terli, Lissy Ishag, Tim Niedernolte, Sabine Heinrich, Svenja Brunckhorst

"Die Spenden-Challenge" | 23.15 Uhr bis 12.15 Uhr | ZDF Mediathek und ZDF (01:00 Uhr bis 05:30 Uhr)

Quiz-Kandidaten: Sophia Thiel, Aurel Mertz, Jonas Deichmann, Anna Dushime & Schlecky Silberstein, Ronja Forcher, Eva Seemann, Jonas Moll, Timur Bartels & Kilian Kerner, Lesotwins (Leonie und Sophie Klassen), Anna Engelschall, Tara-Louise Wittwer & Fabian Grischkat, Faye Montana, Betty Taube & Anna Adamyan, Sally Özcan Experten Anna Thalbach, Bastian Pastewka, Marcel Reif, Sarah Wiener, Wigald Boning

Weitere Informationen über die Arbeit und Projekte der Deutschen Krebshilfe unter www.krebshilfe.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX (Kreissparkasse Köln).

