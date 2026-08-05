Straubinger Tagblatt

Urteile können keine gesellschaftlichen und digitalen Versäumnisse reparieren

Straubing (ots)

Allerdings kann kein Urteil reparieren, was gesellschaftlich, pädagogisch und digital versäumt wurde. (...) Nötig ist deshalb nicht nur ein konsequentes Vorgehen gegen Rekrutierer und Gewaltpropaganda, sondern auch verlässliche Jugend- und Sozialarbeit, Schulsozialarbeit, politische Bildung, Medienkompetenz und niedrigschwellige Beratungs- und Ausstiegsangebote. Eltern brauchen ebenfalls Hilfe, sie sind jedoch auch in der Pflicht. Sie können und sollen ihre Kinder nicht lückenlos überwachen, aber sich sehr wohl dafür interessieren, was sie unternehmen.

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